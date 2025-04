Gasirea unui echilibru poate face toata diferenta. Luna sensibila se afla in opozitie cu perfectionista Venus, ceea ce poate face dificila atingerea unei stari de multumire sau de armonie interioara. Mai tarziu, Luna intra intr-un aspect tensionat cu seriosul Saturn, generand un conflict intre nevoia de a ne exprima si dorinta de a ne pastra controlul atunci cand lucrurile devin dificile. In cele din urma, Luna intra in echilibrata Balanta, energizandu-ne sa iesim din stagnare si sa actionam in directia obiectivelor noastre, fara acea tensiune. Lasa stresul sa se topeasca.