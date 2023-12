Tehnologia și spiritualitatea vor asista această schimbare către o nouă paradigmă completă care promovează individualitatea și creșterea personală.

O eră complet nouă

Totuși, trebuie să fim conștienți că pentru ca o epocă complet nouă să se nască, vechile structuri vor continua să se prăbușească, așa cum se întâmplă, de fapt, din 2021 încoace. Cu atingerea sa minuțioasă, maestrul învățător Saturn continuă acest proces în timp ce rămâne în Pești, fiind asistat de Jupiter în primăvară și toamnă. Lumea mass-media și a comerțului, în special, sunt gata să se schimbe și să evolueze pe măsură ce Jupiter intră în Gemeni în mai.

Dar înainte de această schimbare, Jupiter are o întâlnire epică cu Uranus în Taur, care va anima piețele financiare și imobiliare la începutul primăverii. Această combinație ar putea vedea unele țări introducând venitul universal de bază, o piață imobiliară favorabilă cumpărătorilor și profituri personale uriașe pentru unii.

Se încheie un ciclu de cincisprezece ani

La nivel personal, semnele cardinale încheie un ciclu de cincisprezece ani de transformare pe măsură ce Pluto își încheie tranzitul în Capricorn. Semnele mutabile sunt setate să experimenteze câteva apeluri de trezire pe măsură ce planeta iluziei începe retrogradarea la gradul critic din Pești. Colectiv, toți continuăm munca pe care am început-o în vara anului 2023 pe măsură ce Nodurile Lunare ale Destinului în Berbec și Balanță continuă să pună capăt relațiilor toxice și codependente.

Din fericire, scăpăm de partea cea mai grea a anului făcând creștere profundă și personală între ianuarie și aprilie. În aceste luni, Nodurile activează Chiron în Berbec, urmând un drum pe care l-am început la începutul anului 2023. Prin muncă spirituală, energetică sau psihologică, vindecă zona din graficul tău guvernată de Berbec și poți face din 2024 un succes imens!

Evenimente astrologice notabile din 2024

Nodul Lunar Nord conjuncție cu Chiron în Berbec

De la 1 ianuarie până la 15 mai, toate modalitățile de vindecare și avansările spirituale vor experimenta sărituri cuantice, deoarece acum este necesară vindecarea profundă pentru mulți dintre noi.

Pe măsură ce începe anul 2024, Nodul Nord în Berbec și Chiron în Berbec se vor apropia unul de celălalt, ajungând într-o aliniere completă în februarie. Aceasta este o energie pe care o vom simți în primele trei până la patru luni ale anului, în special în jurul datei de 11 februarie și apoi din nou, sub Eclipsa Solară în Berbec din aprilie.

Chiron este asteroidul vindecării, iar Nodul Nord reprezintă direcția în care se îndreaptă conștiința noastră colectivă. Unirea acestor două forțe planetare creează o energie puternică de vindecare care ne poate ajuta pe toți să ne ridicăm. La cel mai înalt nivel, această energie poate aduce vindecare și sfârșitul suferinței în zonele lumii care au cea mai mare nevoie de ea. De asemenea, poate aduce o schimbare înaltă a conștiinței, permițându-ne să recunoaștem darurile vindecătoare pe care le posedăm și pe care le putem împărtăși cu alții.

La nivel personal, această energie este minunată pentru a ne hrăni cu putere din rănile și traumele noastre trecute. Ne amintește că rănile noastre pot deveni portaluri către o înțelepciune mai mare, compasiune și intuiție. În ansamblu, aceasta este o dinamică energetică frumoasă care va schimba cu adevărat modul în care ne abordăm și îngrijim de ceilalți. Această aliniere ar putea indica o catastrofă umanitară de un fel care să adune lumea pentru binele comun.

Jupiter conjuncție cu Uranus în Taur

De la 20 martie până la 20 mai, Jupiter amplifică energia inovatoare, creativă și neașteptată a lui Uranus. Ne putem aștepta să vedem schimbări pe piața financiară, precum și în schimbările climatice acum.

Aceasta este, fără îndoială, cea mai semnificativă aliniere a anului 2024! Întâlnirea dintre Jupiter și Uranus are loc la fiecare 12-14 ani, dar Jupiter și Uranus venind împreună în semnul Taurului este extrem de rară. Uranus se află în Taur începând din 2018, iar Jupiter s-a mutat în Taur în 2023, așa că ceea ce avem aici este o extindere a acestor teme. Taurul este în mod obișnuit legat de piețele financiare și sentimentele noastre de autovaloare. Jupiter este planeta abundenței și expansiunii, iar Uranus este planeta tehnologiei și inovației. Aceste trei teme vor fi evidențiate sub această aliniere și ar putea să se manifeste ca știri importante despre piețele financiare globale și monedele digitale.

Ar putea exista, de asemenea, o transferare a bogăției dintr-un sector în altul. Aceasta are potențialul de a fi o perioadă extrem de inovatoare în care noile tehnologii și invențiile sunt favorizate. Există o oportunitate de a crește bogăția prin investiții inteligente sau tehnologii emergente. Jupiter și Uranus venind împreună pot crea, de asemenea, un element de surpriză sau instabilitate. Ceva ne-ar putea șoca sau tulbura modul în care am gândit lucrurile. La nivel personal, putem accesa această energie pentru a ne lărgi mentalitatea și a crea o viziune mai bogată pentru noi înșine și pentru viețile noastre. În timp ce vârful acestei alinieri are loc pe 21 aprilie, o vom simți construindu-se încă din martie și până în mai.

Jupiter în Gemeni

Pe 25 mai, planeta abundenței, creșterii și expansiunii intră sub conducerea lui Mercur. Deoarece Jupiter va pătrunde de două ori Saturn anul acesta, lumea mass-mediei este pregătită pentru o revizuire uriașă în 2024. Unele părți ale acestei industrii se vor dizolva, deschizând noi și diferite canale de creștere.

Pe 25 mai, Jupiter se mută în Gemeni pentru prima dată în 12 ani, devenind noul său cămin până în iunie 2025. Jupiter este planeta expansiunii, deci pe măsură ce se deplasează în Gemeni, primim cu toții o expansiune a energiei Gemenilor. Gemenii sunt reprezentați de gemeni, unde unul dintre gemeni este muritor, iar celălalt este nemuritor. Acest lucru reprezintă dualitatea vieții – suntem atât o suflet și un ființă umană, și trebuie să onorăm ambele aspecte ale expresiei noastre. Sufletele noastre știu că suntem iubire și că viața este pur și simplu o serie de lecții și experiențe. Sufletul nostru știe că, în cele din urmă, ne vom întoarce cu toții la adevăratul nostru cămin.

Însă, partea noastră umană trebuie să trăiască după regulile lumii tridimensionale. Partea noastră umană trebuie să se confrunte cu suferința, cu realitatea vieții pe Pământ și nu întotdeauna simte iubirea pe care sufletul nostru o simte. Aceste două aspecte ale ființei noastre trebuie onorate, respectate și îngrijite. Această dualitate poate deveni mai prezentă în viețile noastre sub această aliniere, putem începe să ne extindem în conștientizarea modului în care putem uni cele două părți ale ființei noastre și să găsim un echilibru mai mare între latura noastră spirituală și latura noastră materialistă. Gemenii guvernează și aspecte precum comunicarea, povestirea, scrisul, social media și călătoriile interne, așa că toate aceste aspecte sunt susceptibile să fie în prim-plan. Am putea să experimentăm schimbări în lumea editorială și în lumea media. S-ar putea să apară o nouă platformă de social media care să prindă viață sau peisajul social media s-ar putea dezvolta.

Uranus in sextil cu Neptun

Din iunie până în decembrie, mulți dintre noi vom experimenta treziri spirituale pe măsură ce lumea viselor, intuiției și ocultului primește o injecție super încărcată de adrenalină și entuziasm. Un timp foarte inventiv și creativ, colectiv și personal.

Uranus sextil cu Pluto

De la mijlocul lunii iulie până la mijlocul lunii noiembrie, avem oportunități unice de a crea o viață nouă, pe măsură ce au loc progrese mari în domeniile tehnologiei, astrologiei, creativității și artei.

Jupiter în Gemeni cuadratură cu Saturn în Pești

Pe 19 august și 24 decembrie, Jupiter asistă procesul de trei ani al lui Saturn de distrugere a structurilor stabilite și a credințelor sociale, astfel încât altele noi să poată fi construite. Piețele financiare ar putea suferi în acest moment, așa că sunt date bune de reținut în ceea ce privește investițiile.

Jupiter și Saturn vor intra într-o aliniere directă pătrată (unghi de 90 de grade) între ele pe 19 august și 24 decembrie, dar vom începe să simțim energia acestui aspect încă din iulie și pentru restul anului. Cuadratura Jupiter-Saturn va declanșa Marea Conjuncție pe care am avut-o în decembrie 2020. Lecțiile și energia acestei conjuncții vor intra în mișcare mai profundă.

Pentru această cuadratură, Jupiter va fi în Gemeni, iar Saturn va fi în Pești. Aceasta este o combinație care poate crea fricțiune și tensiune. Jupiter vrea să ne extindem, dar Saturn vrea să contractăm și să ne concentrăm asupra limitelor. Putem dori să facem lucruri în exces (Jupiter), dar Saturn va fi acolo, oferindu-ne limite și asigurându-se că ne respectăm partea noastră din înțelegere. Această dinamică poate evolua în multe moduri, dar în esență, este vorba despre găsirea unui echilibru în zona în care putem fi puțin prea excesivi și în care avem nevoie de anumite limite.

Pluto intră în Vărsător

Începutul unei noi ere, o epocă complet nouă, este anunțată pe măsură ce Pluto rămâne în Vărsător pentru totdeauna, de la 19 noiembrie 2024 până la 8 martie 2043. Această schimbare uriașă ancorează Epoca Vărsătorului, care a fost pusă în mișcare de Marea Conjuncție Jupiter-Saturn din 2020 și pătratele Saturn-Uranus din 2021.

Anul 2024 este momentul în care Pluto părăsește oficial semnul Capricornului pentru totdeauna și intră în Vărsător pentru următoarele două decenii. Mutarea lui Pluto în Vărsător este o schimbare monumentală care s-a desfășurat în ultimii ani. Deoarece Pluto a dansat la granița dintre Capricorn și Vărsător o vreme, am început deja să experimentăm unele dintre temele destinate să vină. Pluto este cunoscut ca Stăpânul Lumii Subpământene și atinge tot ceea ce este subconștient și ascuns în umbre. Pluto lucrează pentru a expune și aduce aceste umbre la lumină, dar poate și să îngroape lucrurile mai adânc în funcție de modul în care sunt utilizate energiile. În timp ce se afla în Capricorn, tema pentru Pluto a fost ierarhiile, sistemele financiare globale și stabilirea ordinii. În timp ce am văzut o anumită dezmembrare a sistemelor ierarhice de autoritate de sus în jos, am văzut și altele înglobate mai profund. Pluto ajută la expunerea abuzurilor de putere, dar este ușor ca lucrurile să se piardă în umbre.

În Vărsător, Pluto lucrează asupra tuturor aspectelor legate de tehnologie, scrie SfatulParintilor. Aici vom vedea o reorganizare a sistemelor de putere în spațiul tehnologic. Lumea tehnologiei va primi un impuls semnificativ sub această energie și va da naștere apariției unor inovații mai mari. Dinamica puterii se poate schimba și în lumea tehnologiei. Pluto în Vărsător este, de asemenea, un semn pozitiv pentru eforturile umanitare. Am putea vedea mai mult sprijin acordat pentru a ajuta alții și pe cei mai puțin norocoși. Deoarece Pluto se mișcă atât de încet, aceasta este o dezlegare care se întâmplă foarte treptat, iar multe dintre acestea vor avea loc în culise. Abia când Pluto își va încheia călătoria vom putea aprecia pe deplin lecțiile pe care le-a oferit.

