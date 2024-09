Camerele de Comerț și Industrie din România au fost înființate în anul 1864 prin decretul semnat de Alexandru Ioan Cuza la propunerea lui C.A. Rosetti, Ministrul Agriculturii de la acea vreme. De atunci, instituțiile au continuat să își pună amprenta asupra dezvoltării economiei românești. La aniversarea a 160 de ani de la înființare are loc și o gală la Ateneul Român.



"Va fi un eveniment de gala, de înaltă ținută cu concert de muzica simfonica, cu un cocktail, cu mediul diplomatic din București pentru ca de aceea v-am spus. Camera de Comerț a României are o continuitate, adică nu si-a întrerupt activitatea timp de 160 de ani . (...) Am preluat mandatul într-o situație foarte grea financiara a camerei de comerț. Camera de Comerț venea după 6 ani consecutivi chiar 7 de deficit al bilanțului contabil, deci pierderi an de an. Pot să vă spun că încă din primul an am adus camera pe profit, lucru care s-a perpetuat pe toți anii de mandat . (...) Am refăcut, zic eu, imaginea camerei in mare parte, am reluat toate relațiile externe oarecum pierdute din perioada de dinaintea mea", a afirmat președintele Camerei de Comerț și Industrii a României.



Iar în ultimii ani, Camera de Comerț a găzduit mai multe forumuri internaționale de business, a încheiat acorduri cu alte state pentru a dezvolta economia.



"Am ajuns pe la aproape 108 miliarde de euro investiții directe în România. Este un trend - dar vedeți – în mijlocul acestor modificări de cod fiscal lumea devine puțin circumspectă sau intră in stand by. Noi ar trebui să devenim predictibili fiscali", a precizat Daraban.



Reprezentanții Camerei de Comerț fac eforturi și pentru a reduce deficitul balanței comerciale în ceea ce privește importurile și exporturile.

Urmărește interviul integral acordat de către președintele Camerei de Comerț și Industrii pentru Realitatea Plus.