"Am vrut să am o discuție cu reprezentanții protestatarilor, aceștia refuză invitația. La ora 13:30 am covocat la Prefectură o comisie pe dialog social atât cu sindicatele de la Metrorex, cât și cu CNSLR Frăția, confederația de care aparțin, l-am invitat și pe directorul de la Metrorex, le-am transmis și protestatrilor aflați în stații, prin intermediul negociatorilor de la Jandarmeiei, că-i așteptla discuții...Din partea conducerii sindicatului am primit un refuz".

Prefectul a mai precizat că polițiștii și jandarmii au contabilizat toate încălcările legii de către protestatari, atât în ceea ce privește restricțiile impuse în condițiile pandemiei, cât și cele referitoare la conflcitele de muncă.

"Principala mea grijă este legată de faptul că se generează aglomerație în Capitală. Noi încercăm să decongestionăm traficul, iar acum se întâmplă exact invers. Împreună cu Jandamermeria vom analiza întreg cadrul legal, iar Poliția și Jandarmeria vor lua măsuri ferme, vor exista consecințe penale pentru acest protest. Eu cred că în momentul în care vom sta la masă, trebuie să ajungem să stăm de vorbă și apoi sigur că se vor remedia lucrurile.”, a precizat Alin Stoica.