1. Fă un plan pe zile

Împarte curățenia pe categorii sau camere: o zi pentru bucătărie, una pentru baie, alta pentru geamuri. Eviți haosul și știi exact cât ai de făcut.

2. Începe cu ce e greu

Geamuri, perdele, covoare, scapă de ele primele. Sunt cele mai obositoare și îți dau senzația de „mare lucru făcut” de la început.

3. Fă-ți cumpărăturile din timp

Nu lăsa cumpărăturile pentru ultima clipă. Ai nevoie de lavete, soluții de curățat, saci de gunoi, mănuși. Totul pregătit = mai puțin stres.

4. Dă drumul la muzică

Un playlist bun îți schimbă starea de spirit și face ca timpul să treacă mai repede. Curățenia nu trebuie să fie o pedeapsă.

5. Nu încerca să faci totul singur

Implică toți membrii familiei. Copiii pot șterge praful, partenerul poate curăța geamurile. Munca împărțită înseamnă mai puțină oboseală pentru tine.

6. Folosește soluții naturale

Oțetul, bicarbonatul și lămâia fac minuni. Sunt ieftine, eficiente și nu lasă chimicale în aerul din casă.

7. Curăță de sus în jos

Întâi lustrele și rafturile, apoi mesele și podeaua. Așa nu riști să reiei ce ai curățat deja.

8. Scapă de lucrurile inutile

Curățenia de Paște e momentul perfect să faci și puțină ordine. Aruncă, donează, reciclează – aerisește-ți casa și mintea.

9. Nu spăla toate hainele din casă

Alege doar ce ai purtat și ce urmează să folosești. Nu transforma mașina de spălat într-o victimă de Paște. Poți spăla liniștit după ce trec zilele de sărbătoare lucrurile mai puțin importante.

10. Ia pauze scurte și dese

Oboseala te încetinește. Mai bine faci 10 minute pauză la fiecare oră decât să tragi de tine până cedezi nervos.

Curățenia de Paște n-ar trebui să te epuizeze, ci să-ți aducă bucuria unui nou început. Cu puțină organizare, o faci mai rapid, mai eficient și... cu mai mult chef de sărbătoare, potrivit sursei.