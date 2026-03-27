În ce domeniu sunt cele mai multe joburi care nu necesită studii superioare

O parte semnificativă dintre joburile disponibile se adresează persoanelor cu studii primare sau gimnaziale. Aproximativ 29.000 dintre cele peste 31.000 de posturi vacante nu solicită calificări avansate, ceea ce le face accesibile unui segment larg de candidați.

Printre domeniile cu cerere constantă se numără transporturile și livrările. Joburile de curier sau șofer sunt printre cele mai căutate, în special datorită dezvoltării comerțului online și a livrărilor rapide. Mulți angajați afirmă că procesul de angajare este relativ rapid, iar cerințele de bază sunt ușor de îndeplinit pentru cei care au experiență în condus și o atitudine responsabilă, scrie Click.ro

De asemenea, sectorul HoReCa rămâne o sursă importantă de locuri de muncă. Restaurantele, hotelurile și cafenelele caută permanent ospătari, bucătari, ajutoare de bucătar sau personal de curățenie, mai ales în perioadele aglomerate, cum este sezonul estival.

Meseriașii, la mare căutare

Pe lângă joburile necalificate, piața muncii din România resimte un deficit important de meseriași. Electricienii, instalatorii, zugravii sau operatorii de utilaje sunt printre cei mai solicitați specialiști, atât pe plan local, cât și în străinătate.

Aceste profesii oferă nu doar stabilitate, ci și oportunități financiare semnificative. În multe cazuri, veniturile obținute în afara țării pot fi de câteva ori mai mari decât cele din România, ceea ce determină o parte dintre lucrători să plece temporar sau definitiv în străinătate.

Domeniul logisticii continuă să fie unul dintre cele mai active sectoare de recrutare. Depozitele și centrele de distribuție au nevoie constantă de personal, mai ales în perioadele de vârf, când volumul comenzilor crește semnificativ.

În paralel, sectorul vânzărilor oferă numeroase oportunități, atât pentru începători, cât și pentru persoane cu experiență. Companiile caută adesea personal care să ocupe roluri administrative sau operaționale, oferind stabilitate și posibilități de dezvoltare profesională, conform sursei precizate.

