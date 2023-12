Tragedie fără margini după ce o parte din clădirea internatului din Odroheiu Secuiesc s-a prăbușit peste patru elevi. Ultimul tânăr prins sub dărâmături a fost scos, însă medicii nu au putu face nimic pentru el. Băiatul de 17 ani a murit după ce a stat captiv două ore sub moloz. O altă fată de aceeași vârstă este în comă la spitalul din Târgu Mureș. Medici spun că fata are fractură de coloană și va rămâne paralizată. Și alte două tinere de 16 ani au fost transportate la spital, însă starea lor este una stabilă.