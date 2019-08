Simona Halep, prima reacţie după ce a fost eliminată de la Cincinnati

Simona Halep

Simona Halep (4 WTA) a fost eliminată în optimile de finală ale turneului de la Cincinnati, vineri dimineaţă, după ce a pierdut contra sportivei din Statele Unite ale Americii Madison Keys (18 WTA), scor 1-6, 6-3, 5-7.

Simona Halep a zis că adversara sa a prins o zi excelentă, a început tare şi i-a fost foarte dificil, mai ales în primul set, pe care l-a pierdut categoric.

”A jucat incredibil şi a fost foarte puternică pe teren. Ştiam că aleargă repede după toate mingile şi loveşte cu putere. Ştiam că acesta este jocul ei şi mă aşteptam la un început foarte dificil. Am avut ritm la început, apoi am luptat şi am revenit, dar nu suficient încât să câştig meciul. Eu spun că n-am jucat cel mai bun tenis al meu, dar am jucat mult mai bine decât ieri şi m-am mişcat mai bine. A fost un pas înainte, aşa că voi continua să lucrez”, a declarat Simona Halep, preluată de Telekomsport.