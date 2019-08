LIVE VIDEO BLOG | Simona Halep – Ekaterina Alexandrova, la Cincinnati

„Piciorul este OK, am făcut tratament în aceste zile, după ce m-am retras de la Toronto. Nu am jucat încă pentru a vedea cum mă simt. Am fost motivată să dau 100% la Toronto, am avut meciuri bune și grele. Nu am atins nivelul meu maxim de joc, dar am fost bucuroasă de modul în care am jucat. Mi-a părut rău că a trebuit să mă retrag, dar a trebuit să am grijă de corpul meu”