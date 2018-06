Simona Halep, calificată în semifinale la Roland Garros! Victorie cu 2-1 la seturi contra lui Kerber

Simona Halep

Simona Halep (1 WTA) a învins-o pe Angelique Kerber (Germania, 12 WTA) 6-7(2), 6-3, 5-2 în sferturile de finală de la Roland Garros. Pentru româncă va fi a 3-a semifinală a carierei la Roland Garros.

Simona Halep, numărul unu mondial, s-a calificat, miercuri, în semifinalele turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Şlem al anului, după ce a învins-o pe germanca Angelique Kerber, cap de serie numărul 12, cu 6-7 (2), 6-3, 6-2.

Halep şi-a asigurat 780 de puncte WTA şi 560.000 de euro, iar în penultimul act o va înfrunta pe Garbine Muguruza, victorioasă cu 6-2, 6-1 în faţa rusoaicei Maria Şarapova, în alt sfert de finală. Muguruza (24 ani, 3 WTA) are 3-1 în meciurile directe cu Halep, pe care a învins-o în 2014, în turul al doilea la Wuhan, cu 2-6, 6-2, 6-3, în 2015 în Fed Cup, cu 6-4, 6-3, şi anul trecut în finală la Cincinnati, cu 6-1, 6-0. Singura victorie a Simonei s-a înregistrat în 2015, în optimi la Stuttgart, cu 3-6, 6-1, 6-3. Anul acesta, la Doha, în semifinale, iberica a beneficiat de retragerea româncei, accidentată.

Cum a decurs partida:

Setul 3, setul decisiv, Simona Halep - Angelique Kerber: 6-2

Seturi: 1-1 (6-7 (2), 6-3)

Setul 3: Simona Halep a câștigat primul game al setului decisiv (1-0). Într-o revenire de formă fabuloasă, sportiva noastră a făcut 2-0 pe serviciul adversarei.

Setul 2: Simona Halep a început bine setul doi, reușind să câștige pe serviciul adversarei. Numărul 1 mondial și-a fructificat apoi serviciul și s-a distanțat la 2-0. Kerber a revenit imediat și a câștigat pe propriul serviciu, la 0. Halep a majorat din nou diferența (3-1), nemțoaica a dus apoi scorul la 3-2. Constănțeanca și-a valorificat serviciul și scorul a devenit 4-2. Kerber a făcut 4-3, după care Halep a majorat din nou diferența (5-3). După un game absolut nebun, și după 42 de minute de la startul setului secund, Simona Halep a reușit să egaleze scorul la seturi, 1-1 (6-3).

Setul 1: Simona Halep a avut un start de meci dezastruos. Sportiva noastră a pierdut primele două game-uri, primul fiind pe propriul serviciu. Constănțeanca a comis și o dublă greșeală în debutul partidei. Liderul WTA nu se regăsește deloc, iar Angelique Kerber se distanțează la 3-0. Simona Halep a comis nu mai puțin de 10 erori neforțate în primele trei game-uri și două duble greșeli. După numai 19 minute de joc, scorul a luat proporții: 4-0 pentru Kerber. Halep a izbutit să câștige primul game abia după 21 de minute de la startul întâlnirii (4-1 pentru Kerber). Sportiva noastră și-a revenit, reușind să își adjudece și următoarele două game-uri, scorul devenind 4-3 pentru Kerber. Nemțoaica a făcut însă imediat 5-3, apoi Halep a redus din diferență (5-4 pentru Kerber). Constănțeanca joacă din ce în ce mai bine și egalează la 5. Kerber duce apoi scorul la 6-5. Dramatismul continuă, numărul 1 WTA egalează din nou, la 6. După exact o oră de joc, Angelique Kerber a câștigat primul set.

Simona Halep dispută partida cu Angelique Kerber pe "Suzanne Lenglen", a doua arenă, ca importanță, de la Roland Garros, deoarece arena principală, "Philippe Chatrier", este ocupată de Garbine Muguruza şi de Maria Şarapova.

Simona Halep - Angelique Kerber // Înainte de meciul cu Angelique Kerber, Simona Halep s-a antrenat timp de 30 de minute pe arena "Suzanne Lenglen", potrivit GSP. Sportiva noastră s-a pregătit alături de un stângaci, pentru a fi gata de meciul cu Angelique Kerber, care este și ea jucătoare de mâna stângă.

Simona Halep a exersat cu atenție toate tipurile de lovituri, părând a fi într-o formă foarte bună.

Înainte de meciul Simona Halep - Angelique Kerber, nemțoaica are un mic avantaj pentru că a mai jucat un meci pe arena "Suzanne Lenglen", în optimile de finală de la Roland Garros, cu Caroline Garcia.

Simona Halep - Angelique Kerber 5-4 la confruntările directe

Simona Halep - Angelique Kerber // Mai jos este istoricul confruntărilor directe Simona Halep - Angelique Kerber. Se observă faptul că, după 9 dueluri, sportiva noastră conduce cu 5-4.

2009 Saint Raphael: 5-7, 6-2, 7-5 pentru Simona Halep

2014 Doha: 6-3, 5-7, 6-4 pentru Simona Halep

2015 Toronto: 6-3, 5-7, 6-4 pentru Simona Halep

2016 FedCup: 6-2, 6-2 pentru Angelique Kerber

2016 Wimbledon: 7-5, 7-6(2) pentru Angelique Kerber

2016 Montreal: 6-0, 3-6, 6-2 pentru Simona Halep

2016 Cincinnati: 6-3, 6-4 pentru Angelique Kerber

2016 Turneul Campioanelor: 6-4, 6-2 pentru Angelique Kerber

2018 Australian Open: 6-3, 4-6, 9-7 pentru Simona Halep

Cum poate rămâne Simona Halep lider mondial și cum poate coborî până pe locul 3 WTA

a) Dacă Simona Halep va fi eliminată în sferturi la Roland Garros, iar Șarapova o învinge pe Muguruza, Simona Halep va ocupa locul 2

b) Dacă Simona Halep pierde în sferturi la Roland Garros, iar Muguruza câștigă, Simona Halep va ocupa pe locul 3

c) Dacă Simona Halep va ajunge în semifinale la Roland Garros, iar Muguruza pierde, Simona Halep rămâne lider WTA

d) Dacă Simona Halep va ajunge în semifinale la Roland Garros, iar Muguruza o bate pe Șarapova, meciul direct din semifinale va stabili cine va ocupa poziția de lider WTA

e) evident, dacă Simona Halep câștigă turneul de la Roland Garros, atunci va rămâne numărul 1 mondial, iar calculele de mai sus nu mai sunt valabile

Cum arată cotele la pariuri pentru câștigarea Roland Garros

Simona Halep - Angelique Kerber // Favorită la câștigarea celui de-al doilea turneu de Grand Slam al anului este chiar Simona Halep, bookmakerii creditând-o cu o cotă de 3.80.

Garbine Muguruza se află pe poziția a doua, cotă 4.00, iar Maria Șarapova este cotată cu șansa a 3-a, având o cotă de 8.00.

Simona Halep este optimistă înaintea duelului cu Angelique Kerber

Simona Halep - Angelique Kerber // Simona Halep era optimistă înaintea marelui meci cu Angelique Kerber.

Sportiva în vârstă de 26 de ani a spus că "toţi din România doresc ca eu să câştig un Grand Slam, dar nu simt acest lucru ca pe o presiune. Simt și că toţi ma susțin. Visez să câştig un Grand Slam, dar nu ştiu când și dacă se va întâmpla asta. Important este că îmi doresc și că muncesc pentru acest lucru".

Cum s-au calificat Simona Halep și Angelique Kerber în sferturile de finală de la Roland Garros

Simona Halep - Angelique Kerber // Mai jos este parcursul avut de Halep și Kerber la Roland Garros 2018, înaintea confruntării de astăzi.

Simona Halep

Turul I: 2-6, 6-1, 6-1 cu Alison Riske

Turul II: 6-3, 6-1 cu Taylor Townsend

Turul III: 7-5, 6-0 cu Andrea Petkovic

Optimi: 6-2, 6-1 cu Elise Mertens

Angelique Kerber

Turul I: 6-2, 6-3 cu Mona Barthel

Turul II: 6-2, 6-3 cu Ana Bogdan

Turul III: 7-6(4), 7-6(4) cu Kiki Bertens

Optimi: 6-2, 6-3 cu Caroline Garcia

Gest superb făcut de Simona Halep, din propriii ei bani

Simona Halep - Angelique Kerber // Până acum, Simona Halep a acumulat aproximativ 23 de milioane de dolari din tenis. Puțini știu, însă, că o parte din câștigurile lui Halep merge către copiii care vor să învețe să practice acest sport.

Simona Halep a mărturisit că a înfiinţat o şcoală de tenis, la care a selectat deja 45 de copii, cărora le asigură tot ce au nevoie: "Am creat o şcoală de tenis la clubul lui Ion Ţiriac. Am avut 150 de copii, din care am selectat 45. Finanţez antrenamentele şi costurile cu echipamentele lor. Mereu îmi place să merg să mă uit la ei, să-i urmăresc. Îmi dau o energie pozitivă".

Simona Halep - Angelique Kerber // Simona Halep a avut o surpriză extraordinară după victoria obținută împotriva lui Elise Mertens, în optimile de finală de la Roland Garros. Constănțeanca urma să acorde un interviu, când a dat ochii cu tenismena belgiană Justine Henin.

Este de notorietate faptul că Simona Halep o apreciază enorm pe Justine Henin, iar unul dintre motive este acela că sportiva belgiană a avut o carieră impresionantă, în ciuda faptului că are o înălțime de numai 1,67 m, cu un centimetru mai puțin decât Halep.

Ca să își arate bucuria revederii, Simona Halep a postat pe Twitter următorul mesaj: "Când îţi întâlneşti idolul".

Ce-a spus antrenorul lui Angelique Kerber despre Simona Halep

Simona Halep - Angelique Kerber // Antrenorul lui Angelique Kerber, Wim Fissette, cel care a pregătit-o în trecut și pe Simona Halep, a vorbit laudativ despre fosta lui elevă.

"Încă de la început am spus că Simona Halep este marea favorită a turneului de la Roland Garros. Este cea mai bună jucătoare din lume pe zgură. A demonstrat asta împotriva lui Mertens, chiar dacă belgianca nu avea experienţă împotriva jucătoarelor din top 20.

