Naomi Osaka, reacţie formidabilă când a văzut că Simona Halep îi ameninţă locul 1 WTA

Simona Halep joacă vineri în semifinalele de la Madrid împotriva Belindei Bencic, de la ora 15.30, meci transmis în România de postul Digisport 1.

Dacă va câştiga turneul patronat de Ion Ţiriac, Simona Halep va reveni pe locul 1 WTA. Acest lucru a devenit posibil după ce Bencic a eliminat-o în sferturi pe Naomi Osaka, actualul lider mondial.

Jucătoarea japoneză a recunoscut că a simțit o presiune cu privire la faptul că ar putea pierde prima poziție în clasamentul WTA.

"În ultimele săptămâni a fost o diferență enormă față de locul 2, dar acum nu știu ce să mai zic. Eu cel mai bine joc când sunt calmă, iar acum nu am fost deloc calmă. Am spus că nu mă interesează atât de mult poziția in clasament, dar aș fi fericită să fiu cap de serie numărul 1 la Roland Garros", a spus Naomi Osaka, preluată de Digisport.