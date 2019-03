Simona Halep, atacată de Karolina Pliskova, după ce cehoaica a pierdut finala de la Miami

Simona Halep a fost "înţepată" de Karolina Pliskova, după ce cehoaica a pierdut finala de la Miami.

Ashleigh Barty a învins-o pe Karolina Pliskova în finala de la Miami, 7-6, 6-3. Australianca de 22 de ani a devenit în premieră campioană a turneului din Florida. În urma acestui rezultat, Simona Halep va fi noul număr doi mondial, începând de luni.

Pliskova este una dintre victimele preferate ale Simonei Halep, care s-a impus în 7 din cele 10 întâlniri directe.

"Mi-ar fi plăcut să câştig trofeul, dar cred că am jucat câteva meciuri bune aici. Am învins-o pe Simona, în faţa căreia am câştigat doar de câteva ori. Pentru mine, acel meci a fost cel mai bun de la acest turneu", a declarat Pliskova, preluată de Digisport, după finala pierdută în faţa lui Barty.