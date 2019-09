Şi-a scos 6 coaste pentru a arăta ca Femeia Fantastică, dar au măcelărit-o! Cum arată acum

Şi-a scos 6 coaste pentru a arăta ca Femeia Fantastică.

Aceasta este povestea lui Pixee, o tânără care şi-a dorit să aibă bărbaţii la picioare. Preţul, însă, a fost peste aşteptările tuturor! Ce a urmat a şocat!

Pixee Fox, o tânără în vârstă de 27 de ani, a cheltuit 500.000 de lire sterline pe intervenţii chirurgicale extreme, care au presupus scoaterea a nu mai puţin de 6 coaste. Femeia a vrut să arate ca Femeia Fantastică. Ce a ieşit depăşeşte orice imaginaţie!



"Mă consider un experiment în carne şi oase. Practic, sunt un pionier în industria frumuseţii. M-am născut ca să forţez limitele chirurgiei estetice, sunt singura femeie care şi-a scos şase coaste", spune Pixee.







După intervenţiile de extirpare, aceasta a fost nevoită să poarte un corset special, care îî face talia de aproape 41 de cm. Recordul pentru cea mai mică talie din lume este de 38 cm, iar tânăra susţine ca este dispusă să facă totul pentru a-l atinge, ba chiar pentru a-l depăşi!



Corsetul, spune Pixee, îi strânge corpul "ca într-o cuşcă". "Este colivia mea. Îmi protejează organele, funcţionând ca un înlocuitor pentru cele şase coaste scoase", explică tânăra.



De profesie electrician, a ridicat mari semne de întrebare în legătură cu felul în care a reuşit să strângă banii necesari intervenţiilor. Vorbim, totuşi, de o jumătate de milion! Însă nu a făcut publice şi astfel de detalii.



"De mică am avut o latură artistică. Ca să fiu sinceră, dintotdeauna am fost împotriva operaţiilor estetice. Cu toate astea, nu pot să spun că nu-mi plăcea cum arătam, dar am avut tot timpul în minte altă imagine. Ştiam că trebuie să fiu altfel", a spus aceasta.



În prezent, tânăra se bucură de mare faimă pe reţelele de socializare, unde postează zeci de fotografii cu transformarea spectaculoasă! Urmăreşte imaginile ÎNAINTE şi DUPĂ în GALERIA FOTO.