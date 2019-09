Șerban Valeca, prima replică pentru Klaus Iohannis + reacție despre interimatul la Senat

Șerban Valeca a fost desemnat astăzi președinte interimar al Senatului, până la mijlocul săptămânii viitoare, când se va alege noul președinte. În urmă cu 5 zile, același Șerban Valeca a fost refuzat de Klaus Iohannis pentru funcția de ministru al Educației. În această seară, în premieră pentru realitatea.net, Valeca a oferit primele declarații. "Nu am mai vorbit cu nimeni din presă pe aceste subiecte", a spus senatorul PSD.

Şerban Valeca, senator PSD și vicepreședinte al Senatului, a preluat astăzi atribuţiile de preşedinte interimar, după ce Călin Popescu Tăriceanu şi-a anunţat, tot astăzi, demisia din funcția de președinte al Senatului.

În urmă cu puțin timp, Valeca a oferit primele declarații din noua postură, pentru realitatea.net.

"Avand in vedere ca domnul presedinte Tariceanu si-a dat demisia si ca negocierile pentru numirea unui nou presedinte dureaza circa o saptamana, s-a cazut de acord ca, potrivit regulamentului Senatului, sa fie numit unul dintre vicepresedinti drept presedinte interimar, pe o durata limitata. In principiu, pana miercurea viitoare. Pana atunci se termina negocierile intre grupurile parlamentare. Vor fi mai multe propuneri, probabil, si se va transa prin vot. Vom discuta zilele viitoare. Chiar daca eu am o propunere, nu o pot spune public, o vom discuta in forul intern mai intai si apoi voi spune public", a explicat Șerban Valeca pentru site-ul realitatea.net.

Apoi a continuat: "Atributiile mele din aceste zile sunt, practic, treburile curente ale Senatului, sunt documente interne de semnat, sunt hotararile Senatului, cum ar fi cea privind vacantarea postului, proiectele de legi care se avizeaza, daca se voteaza final, daca trimit la cealalta camera... Lucruri de acest gen".

ȘERBAN VALECA, DESPRE REFUZUL LUI KLAUS IOHANNIS: "TREABA DOMNIEI SALE. ESTE CAMPANIE ȘI ȘI-A FĂCUT JOCUL"

Întrebat apoi de refuzul președintelui Klaus Iohannis de a-l numi ministru al Educației, Valeca a răspuns: "Am primit o sarcina de la Comitetul Executiv, am facut documentele ca sa le trimitem la Cotroceni, dar intre timp ALDE s-a retras de la guvernare si atunci s-a rupt coalitia de guvernare. Schimbandu-se configuratia, presedintele a considerat ca trebuie sa se vina in Parlament cu aceeasi propunere sau cu alte propuneri.

Eu cred ca pentru buna functionare a ministerelor, mai ales la Educatie, (n.r. Klaus Iohannis) putea sa accepte. Nu era un deziderat al meu, nu am cerut aceasta nominalizare. Dar, daca dansul asa a considerat, este treaba domniei sale".

ȘERBAN VALECA: "PE VREMEA LUI TRAIAN BĂSESCU S-A PUTUT, ERA O SITUAȚIE SIMILARĂ"

Apoi a adăugat: "Nu a fost vorba despre ceva personal, eu cred ca a fost un joc politic. S-a intamplat acelasi lucru cand era presedinte Traian Basescu, iar presedintele Basescu a numit in aceeasi situatie. Dar este normal. Este campanie si si-a facut si dansul un joc".

Rugat să detalieze, senatorul PSD a venit cu precizări: "Pe vremea guvernului Boc, a fost o situatie similara, cand PSD a iesit de la guvernare. Era 2009, daca nu ma insel, si a ramas PDL-ul singur si președintele Băsescu i-a numit interimari pe cei de la PDL, pana cand s-a refacut majoritatea, desi configuratia politica se schimbase. La inceputul anului erau PDL si PSD, apoi s-a schimbat configuratia politica, in toamna. In orice caz, nu era an electoral, era primul an de guvernare. Probabil ca acum a fost si un joc electoral.

In Romania, din pacate, se pune foarte mult accent pe jocul politic, mai ales in preajma alegerilor. Se pune, zic eu, in mod incorect totul la bataie, se introduc toate elementele in acest joc".

"Normal, ar fi trebuit sa faca numirea, avand in vedere ca oricum PNL-ul doreste sa depuna motiune si atunci pica tot guvernul. Dar guvernul putea sa functioneze. Nu neaparat guvernul PSD, ci ministrii care gestioneaza anumite domenii foarte importante. Eu am fost de doua ori si stiu cate batai de cap sunt in Guvern.

Dar se pare ca PNL nu este in stare sa stranga semnaturile si tot amana, ca vrea sa faca 233, sa fie sigur, are textul, nu are textul, si atunci probabil ca acest joc va mai continua. Din pacate pentru Romania", a încheiat Șerban Valeca interviul acordat jurnalistului realitatea.net, Cristian Otopeanu.

Ascultă mai jos o porțiune AUDIO!

CINE ESTE ȘERBAN VALECA

Șerban Constantin Valeca a mai fost ministru, în Guvernul lui Adrian Nastase, dar al Cercetării și Inovării, conform Hotnews. De asemenea, Valeca a mai fost ministru al Cercătării pentru o scurtă perioadă în 2017 în cabinetul Sorin Grindeanu. În prezent, este la al treilea mandat de senator și are la activ și un mandat de deputat, de 8 luni, în 2000. De asemenea, este și vicepreședinte al Senatului. Din 2015, Valeca este președinte al PSD Argeș, după ce o scurtă perioadă a fost președinte interimar al filialei.

În vârstă de 63 de ani (născut în 23 iunie 1956), Valeca este inginer de profesie. Este profesor doctor la Universitatea din Pitești și membru corespondent al Academiei Oamenilor de Știință din România. A publicat 11 cărți sau cursuri și are șapte brevete de invenție înregistrate la OSIM.

Potrivit CV-ului afișat pe site-ul Senatului, Valeca a fost diriginte de șantier și apoi șef instalație stand testare elemente combustibile nucleare (1983); atestat ca inginer tehnolog (1988); șef colectiv testare masină încărcare descarcare combustibil nuclear (1989); șef Secție 7 ICN (1990); atestat inginer tehnolog gradul 2 (1991), potrivit Hotnews.

A deținut funcția de director la Institutul de Cercetări Nucleare Pitești (1992); a fost membru al Comisiei Guvernamentale de analiza a stadiului lucrărilor de la Unitatea nr. 1 Cernavoda (1995); director general adjunct - Regia Autonomă Pentru Activități Nucleare (1998); coordonator al "Acordului de cooperare în domeniul nuclear" între Departamentul Energiei al SUA și Ministerul Industriei și Comertului (1999).

La activități extra-profesionale din CV-ul lui Valeca arată că este antrenor de arte marțiale.

CV-ul lui Șerban Valeca de pe site-ul Senatul României:

Activitate

1981-1996 Inginer, Cercetător științific principal gr.I, Institutul de Cercetări Nucleare Mioveni

1992-2005 Director General, Institutul de Cercetări Nucleare Mioveni

2000 Deputat, Parlamentul României

2000-2004 - Ministru delegat pentru cercetare și Președinte al Agenției Nucleare

Profesor universitar doctor - Universitatea din Pitești

Cercetător științific principal 1 - Președinte al Consiliului Științific al ICN Mioveni

membru in Comitetul Român pentru Istoria Filosofiei, Științei și Tehnicii al Academiei Române

membru asociat al Academiei Oamenilor de Știința din România

2008 - 2012/ 2012 - 2016 / 2016- Senator, Senatul României

Educație și formare

2013 Absolvent al Institutului Diplomatic Roman - MAE

1997 Doctorand - Universitatea Politehnica București : Specialitatea Termotehnică

1996 Absolvit cursul "Manangement pentru Centrale Nucleare" - Japonia

1992 Absolvit Cursul "Inginerie și Tehnologii Nucleare" sub egida Agenției Internationale pentru Energie Atomică Viena

1992 Doctorand-Universitatea Brașov : Specialitatea Manangement Industrial

1981 Institutul Politehnic București

1976 Stagiul militar

1975 Liceul Nicolae Bălcescu Pitești

1971 Scoala Generala Nr. 3 Pitești

Activitate externă; funcții deținute

Guvernator al României la Agenția Internațională pentru Energie Atomică

Vicepreședinte al Consiliului Guvernatorilor al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică-Viena(A.I.E.A.)

Șeful delegației României la Conferința Generala anuală a A.I.E.A. 4 ani

Membru în grupul de Experți AIEA

Membru în Grupul ministerial pentru activitatea de cercetare al CE

Activități extra-profesionale

Artele marțiale: diplomat al Universității de Karate-Belgrad 1981

Vicepreședinte Federația Română de Karate Tradițional

Antrenor arte marțiale MAN