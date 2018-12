Scene de război la Arcul de Triumf din Paris

Mii de persoane au participat, sâmbătă, la un nou miting al mişcării "Vestele Galbene", pe Bulevardul Champs-Élysées din Paris.

Unii manifestanţi au atacat cu pietre forţele de ordine, care au ripostat cu tunuri de apă şi gaze lacrimogene. Zeci de persoane au fost reţinute de forţele de ordine.

Au fost reţinute cel puţin 39 de persoane, a confirmat ministrul francez de Interne, Christophe Castaner, potrivit Mediafax.

Guvernul Édouard Philippe a transmis că este "deschis dialogului". "Suntem deschişi dialogului cu cei care sunt pregătiţi în mod sincer pentru acest dialog", a declarat Benjamin Griveaux, purtătorul de cuvânt al Executivului de la Paris.

Mişcarea "Vestelor Galbene" denunţă preţurile mari la carburanţi, generate de accize, şi nivelul de trai din Franţa. Preşedintele Emmanuel Macron a adoptat un ton conciliant, dar a refuzat să renunţe la introducerea unei taxe suplimentare pe carburanţi, prevăzută în strategia privind viitorul energetic. Macron a subliniat că Administraţia de la Paris nu va ceda în faţa violenţelor, subliniind că va aplica un plan care prevede închiderea tuturor termocentralelor pe bază de cărbune şi a unor centrale atomoelectrice până în anul 2022.

Individuals attacked #Macron's CRS regime police bus at Place de l'Etoile in #Paris. People resist nationwide against higher taxes and police brutality#YellowVests #France #ChampsElysees #GiletsJaunes #resistance #1erDecembrepic.twitter.com/CBAdFipbmK