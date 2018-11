Report de 2,4 milioane de euro la LOTO, extragere din 1 noiembrie 2018

Joi, 1 noiembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la ultimele trageri loto ale lunii octombrie Loteria Romana a acordat 19.107 castiguri in valoare totala de 1.432.836,42 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 11,25 milioane lei (peste 2,4 milioane euro) iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 1 milion de lei (peste 226.000 de euro).

La Joker, la categoria I este in joc un report in valoare de peste 1 milion de lei (peste 225.000 de euro) iar la Noroc Plus se inregistreaza, la categoria I, un report in valoare de peste 162.000 de lei (aproximativ 35.000 de euro).

La Super Noroc, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 147.000 de lei (peste 31.500 de euro).

La tragerea Loto 5/40 de duminica, 28 octombrie, la categoria I s-a inregistrat un castig in valoare de 435.205,60 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Gaesti, jud. Dambovita si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 5/40 si o varianta la Super Noroc.

La categoria a II-a s-a inregistrat, de asemenea, un castig in valoare de 57.631,20 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Calarasi si a fost completat la Loto 5/40 cu trei scheme reduse cod 18 si o schema redusa cod 25 (219 variante) iar la Super Noroc cu 5 variante. Pe langa premiul de categoria a II-a, posesorul biletului norocos a obtinut si un castig de categoria a III-a, valoarea totala a castigului fiind in valoare de 57.870,88 lei.