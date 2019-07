Reduceri eMAG coase electrice, motocoase și mașini de tuns iarba. Cele mai bune oferte de azi

Cei care au probleme cu iarba din curte pot beneficia în această perioadă de oferte de la eMAG. Iată câteva dintre cele mai tari reduceri eMAG coase electrice, motocoase și mașini de tuns iarba.

Întreaga listă de reduceri eMAG coase electrice, motocoase și mașini de tuns iarba găsiți - AICI.

Coasa electrica pentru gazon Einhell GC-ET 3023, 300 W. Comutator pornit/oprit pozitionat ergonomic, Motor universal rezistent, Carcasa si maner suplimentar facute din plastic de inalta calitate, rezistent la impact, Sistem automat reglare fir. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG coase electrice și motocoase găsiți - AICI.

Coasa electrica Gardena ComfortCut 450/25, 450W, 25cm. Trimmer cu greutate mica, comod de folosit pentru aranjarea marginilor de gazon mai lungi si in locuri greu accesibile. Intrerupator de siguranta protejeaza contra pornirii accidentale. Maner aditional extra-lung, ajustabil, pentru ghidare comoda si stabila. Suport de cablu impotriva smulgerii accidentale. Maner telescopic pentru adaptare la inaltimea utilizatorului. Unghiul manerului poate fi ajustat pentru operarea usoara in locurile greu accesibile. Cutit taiere la 90°. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG coase electrice și motocoase găsiți - AICI.

Motocoasa de Umar Gardtech Germany 5 Cp, accesorii incluse. Model: Gardtech, ciclu de functionare: 2 timpi, putere motor: 5 CP, Capacitate cilindrica 43 cc, sistem de aprindere Electronic, pornire manuala (demaror), combustibil benzina fara plumb. Mai multe detalii și alte oferte coase electrice și motocoase eMAG găsiți - AICI.

Reduceri eMAG coase electrice motocoase. Oferte la Makita sau Uralmash

Motocoasa de umar Uralmash, 5.7 Cp, 2 timpi, 254 mm, tambur cu fir si disc 3 cutite, ham. Model Ural Mash , Ciclu de functionare 2 timpi, Putere motor 5.7 CP, Capacitate cilindrica 42.7 cc, Sistem de aprindere Electronic, Pornire Manuala (demaror), Combustibil Benzina fara plumb, Capacitate rezervor 1.2 l, Amestec carburant 40 ml ulei/ litru de benzina, Harnasament Dual balance, Manere Ergonomice – 1 segment. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG coase electrice și motocoase găsiți - AICI.

Motocoasa de umar Ruris DAC 210, 1.7 CP, Motor TEZ, 2 timpi, 20 cm. Acest tip de motocoase se utilizeaza la taierea si indepartarea ierburilor inalte si cosirea fanului. Sistemul Ruris Rapid cu chinga cu care este prevazuta motocoasa are proprietatea de a repartiza greutatea astfel incat, in momentul exploatarii, confortul sa fie maxim. Motocoasa Dac 210 este alegerea perfecta facuta de catre oricare utilizator, care doreste o motocoasa de putere medie la un pret excelent in raport cu puterea pe care o poate oferi acest produs. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG coase electrice și motocoase găsiți - AICI.

Motocoasa MAKITA EBH252U, motor 4 timpi benzina, 700W, 5.7kg. Motocositoare cu consum de carburant foarte mic. Motor puternic si fiabil in 4 timpi cu un nivel de noxe si zgomot scazut. Designul ergonomic ofera un confort mare de utilizare. Motocoasa recomandata pentru utilizari usoare, in special in zonele unde linistea publica nu trebuie perturbata. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG coase electrice și motocoase găsiți - AICI.

Reduceri eMAG mașini de tuns iarba. Oferte Bosch și Heinner

Masina electrica de tuns gazonul Bosch ARM 32, 1200W, 32cm, Sac 31l. Greutate redusa: manevrare si transport usor – numai 6,8 kg. Motorul Powerdrive de 1200 W permite lucrul fara efort chiar in iarba inalta. Maner cu design ergonomic pentru o manevrare usoara. Pieptene de gazon inovator. Taiere in apropierea marginilor, de-a lungul zidurilor, straturilor de flori si a marginilor de gazon. Caseta de colectare a ierbii de 31 l pentru o capacitate de colectare imbunatatita si mai putine deplasari pentru golirea casetei. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG coase electrice și motocoase găsiți - AICI.

Masina electrica de tuns gazonul Makita ELM3311, 1100 W, 33 cm. Masina de tuns gazon si iarba MAKITA ELM3311 performanta cu design modern. Ideala pentru: gradini de suprafete medii, de pana la 400 m2. Caroseria ergonomica permite tunderea ierbii in zonele mai putin accesibile din apropierea gardurilor/bordurilor. Echipata cu cos colector usor de montat. Carcasa rezistenta la socuri, din polipropylena. Parghie comenzi comfortabila si sigura. Maner rabatabil. Prindere bizonala a manerului. Mai multe detalii și oferte mașini de tuns iarbă eMAG găsiți - AICI.

Masina electrica de tuns gazonul Heinner VMGE003, 1600 W, 3200 RPM, 40 cm. Alimentare 230-240V~ 50Hz, LpA (nivel de presiune acustica): 76,5 dB K=3 dB, LwA (nivel de putere acustica): 96 dB, Capacitatea colectorului de iarba: 40 L. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG coase electrice și motocoase găsiți - AICI.