Reacţia Poliţiei Române în cazul numerelor de înmatriculare M**EPSD

Reacţia poliţiei în cazul numerelor de înmatriculare M**EPSD

Luni, la sediul Inspectoratului General al Poliției Române, reprezentanţi ai poliţiei au susţinut o conferință de presă, pe tema circulația pe drumurile publice din România a autoturismului înmatriculat în Suedia cu numerele M**EPSD.

Răzvan Ștefănescu, șoferul care a devenit celebru grație numărului de înmatriculare anti-PSD, a primit, luni dimineață, o lovitură dură: poițiștii de la Rutieră i-au ridicat permisul de conducere, l-au lăsat fără plăcuțe și au deschis dosar penal pe numele său. Motivul: nu are voie să circule în România cu numărul de înmatriculare preferențial (M**E PSD), pe care l-a înregistrat în Suedia.

În cadrul unei conferinţe de presă, reprezentanţi ai poliţiei au făcut câteva precizări referitoare la situaţia "în premieră"

"Este o premieră această siruaţie, este o situaţie inedită, s-au cerut precizări în Suedia. Răspunsul autorităţilor suedeze a fost că numerele sunt valabile pe teritoriul Suediei, în alte ţări rămânând la latitudinea autorităţilor locale", a precizat Comisar Şef Andrei Linţă.

Comisar Şef Marian Badea, adjunct al Poliției Rutiere susține că șoferul care avea plăcuțele de înmatriculare ”M..E PSD” a fost oprit de patru ori fără a fi sancționat pentru că autoritățile din România așteptau o clarificare din partea autorităților suedeze.

"Aceasta este o situație inedită. Am considerat că în primul rând trebuie stabilită situația juridică a autovehiculului. Dreptul la liberă circulație a cetățenilor nu poate fi îngrădit și de aceea inițial nu am luat nicio măsură. După primirea răspunsului din Suedia am luat măsura prevăzută de lege, conform căreia autovehiculele pot circula pe teritoriul altei țări doar dacă respectă normele legale în vigoare. Legea din România permite circulația pe drumurile publice doar pentru autovehiculele înmatriculate cu numere compuse din cifre și litere, ori acest număr avea doar litere. Autovehiculele pot circula pe teritoriul României doar daca corespund Convenţiei de la Viena. Potrivit aceleiaşi convenţii, legea prevede foarte clar că numerele de înmatriculare trebuie să fie compuse din cifre sau din cifre şi litere", a spus Comisar Şef Marian Badea.