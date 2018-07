RATB dăunează sănătăţii. Pericolele din mijloacele de transport în comun

Teoria ferestrelor sparte se aplică foarte bine și-n societatea românească. Cu cât mediul este mai insalubru, cu atât oamenii vor fi mai nepăsători. Iar pericolele pentru sănătatea publică sunt tratate la fel de autorități. Până la un punct, unde se despart.

Oamenii spun că o călătorie cu autobuzul în capitala României este un coșmar, iar autoritățile nu fac nimic. Bucureştenii cotizează la bugetul local, iar cei de la RATB sau din Primărie dau din umeri. Realitatea Tv a făcut un experiment. O comparație între transportul public din București și Varșovia. Prețul unei călătorii este aproximativ la fel. În schimb, riscurile asupra sănătății sunt diferite.

Realitatea TV a întrebat RATB despre programul de igienizare. Care este frecvența cu care se curăță mijloacele de transport în comun, ce soluții sunt folosite, care sunt costurile? Am primit un singur răspuns:

"Din cauza complexității și a volumului foarte mare al lucrărilor, Biroul Relații Publice, Compartiment Secretariat Management Superior vă va comunica răspunsul în termenul legal de 30 de zile"

Am solicitat un răspuns și firmei care se ocupă de transportul în comun din Varșovia. Acesta a venit în 4 zile. Bucureștiul și Varșovia sunt două orașe cu o populație apropiată ca număr. Fără zona metropolitană, Varșovia are 1,7 milioane, iar București aproape 1,9 milioane de locuitori. Biletul are un preț asemănător: 1,3 lei la noi, iar la ei 1,7 zloți, adică aproximativ un leu și 80 de bani.

Rețeaua publică de transport din capitala poloneză dispune de 1550 de autobuze în orele de vârf, dimineața și după-amiaza. La noi sunt înregistrate în statistica RATB 1.147, dar în circulație nu sunt mai mult de jumătate.