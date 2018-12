Rareș Bogdan a răbufnit în studioul Realitatea Tv: Vor să mă aresteze!

Rares Bogdan

Rareș Bogdan a răbufnit în studioul Realitatea Tv! Realizatorul tv a spus că a fost informat despre o serie de discuții privitoare la planurile care se fac zi de zi în PSD pentru a-l scoate din platoul Realitatea TV.

„În fiecare zi la PSD se pregătesc comandouri, în frunte cu Arsene-ciorăpel, cum să mă ridice direct din studio, să mă aresteze, să mă trimită de aici, să mă ducă undeva, să-mi dea în cap, să mă bată să nu mă pot ridica. S-au discutat toate aceste aberații posibile, dar sunt atât de proști PSD-iștii încât discută asta în toate grupurile parlamentare de la Senat sau în întâlnirile lor neînțelegând că întotdeauna acolo unde sunt trei români, cel puțin unul va vorbi. Am fost informat și am înțeles că vă stau în gât. O să vă chinui seară de seară și am o mare plăcere să vă văd cum veți ajunge la 15 procente în preferințele electoratului. Atunci voi fi satisfăcut, fericit," a spus Rareș Bogdan.

Informații bombă. Potrivit unor surse, Liviu Dragnea și Florian Coldea fac presiuni asupra unor procurori DNA pentru a deschide un nou dosar împotriva Realitatea TV.

Interesant este faptul că Dragnea nu se află la prima încercare de acest fel. Recent, el a fost implicat, împreună cu ministrul Eugen Teodorovici, în legea insolvenței. Coldea ar fi presat să activeze împotriva Realitatea TV procurorii pe care i-a avut în legătură operativă, atunci când se afla la conducerea SRI. De altfel, într-un mod ciudat a fost chemată la DNA Carmen Mihălcescu, vicepreședinte al Camerei Deputaților. Există informații potrivit cărora această audiere a fost instrumentată tot de Coldea și Dragnea.

Cozmin Guşă, acţionar Realitatea TV, a precizat că "declanşatorul acestei acţiuni a fost interdicţia trompetelor pe care Coldea le avea la Realitatea TV şi imposibilitatea lui de a-şi exercita un joc mediatic prin intermediul unor jurnalişti pe care-i controlează".

Cozmin Guşă a dezvoltat motivaţiile acţiunilor lui Liviu Dragnea şi Florian Coldea împotriva televiziunii Realitatea TV. Cum deranjează postul nostru şi care este agenda personală a lui Dragnea şi Coldea au fost dezvăluite de consultantul politic.

"Există presiuni, motivaţia este multiplă: de la partidul pe care l-am înfiinţat până la incomoditatea pe care o reprezintă pentru zona puterii şi pentru zona ocultă strategia Realităţii. Iar în plan personal, cineva ca Dragnea care este criticat, şi pe bună dreptate, de invitaţii noştri sau cineva ca şi Coldea, ale cărui planuri oculte sunt devoalate, au asemenea ambiţii. Am discutat începând de ieri, de când aţi obţinut informarţia pe surse din cadul DNA, într-adevăr aşa este: Florian Coldea face presiuni asupra unor procurori din DNA pentru ca să deschidă noi acţiuni împotriva Realitatea TV. Aceste lucruri Coldea le face în urma aranjamentelor pe care le are cu Liviu Dragnea, a acestui parteneriat, în baza căruia Liviu Dragnea beneficiază şi rămâne la putere, ceea ce e un lucru care deranjează pe marea majoritate a românilor, dar pe ei îi coafează, ca să zic aşa...", a afirmat Cozmin Guşă.