Rareş Bogdan, anunţ incredibil despre Facebook

Realizatorul "Jocuri de putere" a anunţat că PSD-iştii caută acum să-i blocheze contul lui de Facebook, după ce au reuşit acelaşi lucru cu pagina lui Oreste. Galeria Foto.

Rareş Bogdan a precizat că, dacă acest lucru se va întâmpla, va face publică lista primilor 100 de postaci PSD-işti.

"Domnii pesedistii, care au peste 500 de postaci angajati si platiti, vor acum sa imi blocheze mie pagina, asta dupa ce au blocat pagina lui Oreste zilele trecute! Sfatul meu prietenos este sa se potoleasca..... In momentul in care imi vor face mii de raportari fictive pentru a ma bloca pe pagina de Facebook, le transmit ca in prima faza le dau lista primilor 100 de postaci si in faza doi le iau liderii la tocat, CU TOT CU FAMILII-(lucru pe care nu l-am facut vreodata!!!) bucata cu bucata! Incepand cu Supremul lor Hot! Daca e RAZBOI, atunci sa fie ToTAL. Sa stim macar o treaba", a postat Rareş Bogdan.

