PSD bate ultimul cui în sicriul Justiției! Ordonanța pentru contestația în anulare va fi dată vineri

OUG pentru contestația în anulare va fi dată de Guvern vineri, anunță Realitatea TV.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, marţi la un post tv, că faptul că Guvernul vrea să emită OUG pentru repunerea în termen a celor condamnaţi de complete nelegal constituite nu împiedică deloc lupta împotriva corupţiei.

Şeful Executivului a reiterat ideea că oficialii europeni sunt dezinformaţi şi că va discuta cu aceştia, miercuri şi joi ,perioadă în care va fi la Bruxelles.

„Am discutat cu ministrul Justiţiei despre această OUG care dă posibilitatea unui proces corect. Cred că dincolo de faptul că vorbim de statul de drept, despre justiţie, trebuie să vorbim şi despre aceste drepturi ale acestor oameni. Trebuie să vedem cum putem îndrepta aceste lucruri. Trebuie să dăm şi acestor aomeni o şansă. Am văzut declaraţiile de la Bruxelles. Am văzut că se vorbea despre amnistie. Noi vorbeam despre completele de 5, ceea ce întăreşte încă o dată ce am spus şi anume faptul că e foarte multă dezinformare în PE. Am să vorbesc la Bruxelles. Nu ştiu dacă vor lua în considerare.

Mi-a rămas în minte ceea ce a spus preşedintele CE, Jean-Claude Juncker care a spus că niciodată nu se va abate de la respectarea statului de drept, a luptei împotriva corupţiei. Unde sunt drepturile celor care au fost condamnaţi cu completuri de judecată care nu sunt legale? Statul de drept. Într-un stat de drept toată lumea se aşteaptă la un stat echitabil. Faptul că vrem să dăm această OUG nu împiedică cu nimic lupta împotriva corupţiei. Eu cred că d ă posiblitatea celor condamnaţi oportunitatea să îşi dovedească nevinovăţia în faţa unor complete corecte”, a afirmat Viorica Dăncilă, conform mediafax.ro.