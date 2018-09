Primele semne că suferi de o boală îngrozitoare: ciroza hepatică

Ciroza este o boala aparuta la nivelul ficatului, structura acestuia modificandu-se si nemaiputand sa functioneze corect. Apere un tesut fibros, ciroza in sine, care acapareaza treptat celulele normale si duce la distrugerea organului, scrie ziare.com.

Sangele nu mai circula cum trebuie, nu se mai alimenteaza, apare o hipertensiune la nivelul organului. Mai mult decat atat, celulele care nu mor din cauza noii mase fibrotice incep sa se inmulteasca mai mult decat in mod normal, pentru a le inlocui pe cele disparute, iar ficatul fiind intr-o oarecare criza de timp nu mai tine cont din ce se reconstruieste, incepand sa se distruga singur.

Ficatul este un organ extrem de important pentru organism, el ajutand la eliminarea toxinelor, la producerea unor substante esentiale pentru organism, la buna absorbtie a medicamentelor, la buna aprovizionare cu glucoza si lipide si chiar la o buna circulatie.

Si bila este produsa de ficat, fara aceasta neputandu-se realiza corect digestia si nici eliberearea substantelor toxice, dupa cum declara pentru Ziare.com dr. Bogdan Macadon.

Semnele cirozei

- o ingalbenire a pielii din cauza acumularii de bilirubina in sange;

- oboseala cam in permanenta si nejustificata;



- stare de slabiciune;

- scaderea apetitului;

- senzatii de mancarime;

- vanataile apar mult mai usor decat in mod normal;

- infectii mult mai frecvente;

- edemul si ascita sunt semne ca ciroza a trecut de primele stadii, rinichii primind semnale eronate de a retine prea multa apa si saruri in organism. Prima data apa se acumuleaza sub pielea de la nivelul gleznelor, ducand la probleme de a sta in picioare. Apoi, se acumuleaza in cavitatea abdominala, ducand la o burta cosiderabil de umflata, disconfort abdominal si crestere in greutate;

- fluidul din cavitatea abdominala este excelent pentru inmultirea bacteriilor, asa ca din cauza infectiei pot sa apara diaree, dureri, temperatura idicata, frisoane;

- marirea splinei, din cauza presiunii exercitate de lichidul abominal. Elimina mai multe celule albe decat ar fi nevoie si ramane un deficit in sange in ceea ce le priveste.

Cauzele cele mai comune ale cirozei

- alcoolul este o cauza foarte comuna a cirozei, mai ales in cazul in care acesta este consumat in cantitati foarte mari;

- grasimi foarte multe in alimentatie, care pot duce si la obezitate, diabet de tipul 2, sindromul metabolic si boli de inima;

- ciroza criptogenica, unde cauza nu poae sa fie clar determinata, dar cel mai probabil este provocata tot de un regim de viata nesanatos, obezitate prelungita pe durata a multi ani, diabet si rezistenta la insulina.

- infectie cu virusuri hepatice, precum hepatita B sau C, aceste virusuri locuind ani de zile in corp pana cand ajung sa distruga ficatul si sa dezvolte o infectie cronica.

- probleme mostenite, care duc la acumularea nedorita de toxine in ficat si in final la ciroza. De exemplu, exista persoane care acumuleaza foarte mult fier in organism, acesta imbolnavind ficatul in timp, dar putand conduce si la artrita, imbolnavirea inimii sau chiar disfunctii sexuale.

- ciroza autoimuna: apar anormalitati la nivelul sistemului imunitar, mai ales in cazul femeilor, acesta ducand treptat la distrugerea celulelor ficatului;

- expunere prelungita la toxine, prea multe alimente ingerate.