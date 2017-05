Pozițiile de somn care îți afectează sănătatea. Cum să nu dormi NICIODATĂ

Un somn odihnitor este crucial pentru sănătatea, corpul şi mintea noastră deoarece ne petrecem o treime din viață dormind. Unui adult i se recomandă 7-8 ore de somn pe noapte, conform Fundaţiei Naţionale a Somnului, dar pentru mulţi adulţi este mai uşor de zis decât de făcut.

Dificultatea de a adormi variază de la a mânca sau a bea ceva nepotrivit până la poziţia în care ne odihnim.

„80% din populaţie o să se confrunte cu dureri de spate la un moment dat în viaţa lor şi se vor agravă din cauza poziţiei nepotrivite de a dormi”, spune Dr. Hooman Melamed, chirurg ortoped, potrivit doctorulzilei.ro.

Asta sugerează că poziţia corpului atunci când dormim agravează durerile de spate, de gât, de stomac şi chiar îmbătrânirea prematură. Medical Daily listează cele mai bune poziţii dar şi cele mai nepotrivite pentru un somn odihnitor şi un trup sănătos.



Cel mai rău : Pe burtă



Dormitul pe burtă nu este recomandat deoarece coloana ta se curbează accentuat şi nu suportă greutatea corpului tău. “Îţi forţează gătul să fie într-o poziţie strânsă, rotită şi îşi compromite circulaţia sângelui şi respiraţia”, spune Eisenstadt.



Al doilea cel mai rău : Pe o parte cu genunchii la piept sau Poziţia Fătului



Această poziţie poate fi recomfortantă la început. Dar poate duce la dureri de spate, de gât, riduri şi sâni lăsaţi. Dormitul în această poziţie nu lasă gâtul şi umerii să fie aliniaţi şi din cauza aceasta apar durerile.



Poziţiile în care dormim dar şi tipul de saltea pe care îl deţinem joacă un rol important în menţinerea poziţiei corecte în timpul somnului. Dacă orice parte din corp se află sub presiunea, calitatea somnului scade drastic.O noapte odihnitoare înseamnă un mediu în care ne putem relaxa, o saltea bună şi un somn liniştit.



Cea mai bună poziţie: Culcat pe spate



Dacă dormim pe spate este mult mai uşor pentru capul, gâtul şi coloana noastră să se alinieze şi să menţină o poziţie neutră. Nu există presiune sau curbe ale coloanei. „Cea mai bună poziţie în care coloana stă cum trebuie toată noaptea”, spune dr. Melamed.



Dr. Michael Breus cunoscut ca şi Doctorul Somnului, este un psiholog şi diplomat al Biroului American de Medicina a Somnului şi este de acord cu dr. Melamed în ceea ce priveşte dormitul în poziţia culcat pe spate.



De asemenea, dormitul în această poziţie sau stea-de-mare cum se mai numeşte, combate refluxul acidului gastric. Stomacul stă direct sub esofag şi nu permite ca substanţele digerate să urce.Însă această poziţie are şi un dezavantaj, deoarece favorizează sforăitul. În plus, dacă îţi pui braţele în sus se adaugă presiune mare pe umeri şi are ca rezultat durerea de a doua zi.



A doua cea mai bună: Pe o parte



Dormitul pe o parte este benefic pentru pacienţii care au apnee de somn obstructivă, sforăie, au dureri de spate şi de gât, dar şi pentru gravide.



Pe partea dreaptă sau pe partea stângă?



Partea pe care dormi joacă un anumit rol în sănătatea ta. Dormitul pe partea dreaptă agravează arsurile la stomac. Cu toate acestea, dormitul pe partea stângă, poate pune presiune pe organele interne cum ar fi ficatul, plămânii şi stomacul, dar de asemenea reduce refluxul acidului gastric. Femeile însărcinate sunt sfătuite să doarmă pe partea stângă pentru o circulaţie mai bună a sângelui.



Vivian Eisendstadt, terapeut sfătuieşte: „Dacă vrei să dormi pe o parte, pune o pilotă destul de groasă sub capul tău, o mică pilotă sub burtă ca stomacul tău să nu se curbeze şi o a treia pilotă între picioare.”