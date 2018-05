Panică într-un liceu din Alba, după ce tavanul sălii de sport s-a prăbuşit

O treime din tavanul salii de sport a Liceului Tehnologic "Stefan Manciulea", din Blaj, s-a prabusit, iar din plafoanele a trei sali de clasa s-au desprins bucati mari, fara ca vreun elev sau cadru didactic sa fie ranit, informeaza Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Alba.

In momentul prabusirii unei parti din tavan, in sala de sport nu era nimeni. Aceasta a fost inchisa pana cand tavanul va fi reparat.



Potrivit sursei citate, mai intai, din cauza ploilor si a umezelii infiltrate in trei sali de clasa aflate la etajul I al cladirii, au inceput sa se desprinda bucati mari din tavan. Ulterior, a cazut si o treime din tavanul salii de sport a liceului, dat fiind faptul ca "sistemul de sustinere a lambriului era in stare avansata de degradare", conform comunicatului citat de ziare.com.



Cladirea in care functioneaza liceul apartine Mitropoliei Romane Unita cu Roma, Greco-Catolica Blaj.