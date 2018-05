Operaţiunea Ziua Z pentru DIICOT, la final. Procurorii, bilanţ halucinant! 227 de suspecţi ridicaţi

Bilanţ Ziua Z

"Ziua Z" pentru clanurile interlope suspectate de crimă organizată! Procurorii antimafia, alături de politişti din întreaga ţară, au făcut, miercuri, peste 200 de percheziţii într-o acţiune cu 227 de suspecţi. Lista acuzaţiilor este una lungă: de la infracţiuni economice şi informatice, la tentativă de omor, trafic de droguri sau cămătărie.

Miercuri, în cadrul operatiunii ZIUA Z, sub coordonarea Structurii Centrale a DIICOT, procurorii din cadrul direcției au declanșat o amplă acțiune de combatere a fenomenului infracțional organizat, care se derulează concomitent pe teritoriul a 28 de județe şi a municipiului Bucureşti (Botosani, Suceava, Iasi, Neamt, Vaslui, Galati, Braila, Vrancea, Covasna, Brasov, Buzau, Prahova, Dambovita, Constanta, Ialomita, Calarasi, Ilfov, Teleorman, Dolj, Gorj, Caras, Hunedoara, Timisoara, Bihor, Satu Mare, Salaj, Cluj si Bistrita Nasaud), fiind efectuate un număr de 238 de percheziții domiciliare, ce vizează nu mai puțin de 227 de suspecți, arată Direcţia, într-un comunicat de presă dat publicităţii.



Structura Centrală



Potrivit aceleiaşi surse, procurorii DIICOT- Structura Centrală au efectuat un număr de 25 perchezitii domiciliare într-o cauză vizând destructurarea unui grup infractional organizat, format din 26 de suspecţi, membrii acestuia avand preocupari pe linia traficului de persoane, proxenetismului, infractiuni cu violenta, santaj, lipsire de libertate in mod ilegal si tentativa de omor.



In urma cercetarilor efectuate în cauză s-a stabilit că, în perioada 2016 şi până în prezent, suspectii au racolat tinere din judetele Dambovita, Prahova si Dolj, pe care le-au transportat in Irlanda, unde le-au determinat sa practice prostitutia prin intermediul website-urilor de escortă sau le-au facilitat practicarea acestor activitati, banii obtinuti fiind insusiti de către membrii gruparii.



De asemenea, procurorii DIICOT- Structura Centrală au efectuat într-o altă cauză penală un număr de 15 percheziţii domiciliare care au vizat o grupare infracțională organizată, specializată în comiterea de infracțiuni informatice, respectiv montarea de dispozitive de skimming la ATM-uri (deep insert skimmer), în statele Uniunii Europene, precum și în state terțe (Israel), urmate de retrageri frauduloase de numerar.



Biroul Teritorial Bistrița-Năsăud



Procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Bistrița-Năsăud au efectuat 25 de percheziții domiciliare pe raza a 8 judeţe şi a municipiului Bucureşti la locuințele unor suspecți și sediile mai multor societăți comerciale, într-o cauză în care s-a reţinut că începând cu anul 2009 administratorii unei societăți comerciale din Bistrița, cu profil de activitate comercializarea pieilor de animale, au constituit un grup infracțional organizat, având ca scop sustragerea de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat de către societatea în cauză.



Din primele investigații, prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională desfășurată se ridică la peste 500.000 euro.



Serviciul Teritorial Oradea



Procurorii DIICOT- Serviciul Teritorial Oradea au efectuat 23 percheziţii domiciliare pe raza județelor Bihor (localitățile Oradea și Salonta) și Satu Mare la domiciliul a 22 de suspecţi care fac parte dintr-un grup infracţional organizat specializat în efectuarea fără drept de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.



Serviciul Teritorial Ploiești



Procurorii DIICOT- Serviciul Teritorial Ploiești au efectuat 13 percheziții domiciliare (cinci pe raza județului Prahova, șase pe raza județului Constanța și două pe raza județului Galați) într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea de infracțiuni din sfera criminalității informatice.



S-a reţinut că, începând cu anul 2013, pe raza județului Prahova s-a constituit un grup infracțional organizat profilat pe comiterea de infracțiuni cu mijloace de plată electronică, la care au aderat ulterior un număr de zece suspecți. Activitatea grupării a constat în instalarea de dispozitive de copiere a benzii magnetice a cardurilor bancare la unități bancare din spațiul Uniunii Europene (Franța, Italia, Germania, Grecia), dar și în țări precum: Statele Unite ale Americii, Qatar, Emiratele Arabe Unite și Noua Zeelandă, falsificarea de instrumente de plată electronică și efectuarea de retrageri frauduloase de numerar.



Biroul Teritorial Buzău



Procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Buzău au efectuat 30 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului București și a județelor Buzău, Brașov, Ilfov, Bihor, Covasna, Neamț, Sălaj și Prahova într-o cauză vizând destructurarea a trei grupări infracționale organizate, membrii acestora colaborând și interacționând între ei, grupuri ce erau profilate pe comiterea infracţiunilor din domeniul fraudelor fiscale(evaziune fiscală), fraude din domeniul criminalităţii informatice, infracţiuni de fals şi uz de fals, potrivit aceleiaşi surse.



Astfel, un prim grup infracţional organizat este format din trei cetăţeni libanezi şi patru cetăţeni români, care, în perioada 2011-2015, a creat un circuit economic, comercial și financiar fictiv, între mai multe societăți comerciale, create special în scopul eludării obligațiilor fiscale de plată către bugetul general consolidat al statului român.



Prejudiciul cauzat este în sumă de 4.785.134 lei (din care 2.899.899 lei cu titlu de TVA și 1.885.235 lei cu titlu de impozit pe profit).



Pe parcursul activităţii infracţionale, liderul acestui grup infracţional organizat a avut nevoie în activitatea desfăşurată de o serie de documente de identitate falsificate iar pentru obţinerea acestora a apelat în anul 2016 la un suspect, care la momentul respectiv era angajat ofiţer al SJIPI Buzău (în prezent pensionat).



Astfel, din cercetări s-a stabilit că suspectul făcea parte dintr-un grup infracţional organizat, format din mai multe persoane, profilat pe comiterea infracţiunilor din domeniul criminalităţii informatice şi falsificarea de documente de identitate.



Liderul acestui grup, domiciliat în municipiul Braşov, avea şi rolul de a falsifica documente de identitate, respectiv cărţi de identitate, paşapoarte, permise de conducere, cărţi de şedere temporară pentru cetăţeni străini (acesta fiind cunoscut drept unul dintre cei mai buni falsificatori de documente din ţară), din grupare făcând parte alte 14 persoane domiciliate pe raza a mai multor județe, inclusiv din municipiul București.



Biroul Teritorial Brăila



Procurorii DIICOT Biroul Teritorial Brăila au efectuat 9 percheziții domiciliare într-o cauză vizând destructurarea unei grupări specializate în contrabanda cu țigări.



Serviciul Teritorial Timișoara



Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Timișoara au efectuat 36 de percheziții domiciliare, dintre care 33 în judeţul Timiș și 3 în judeţul Caraș-Severin, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de trafic internațional de droguri de risc, trafic de droguri de risc și de mare risc, deținere de droguri de risc pentru consum propriu.



S-a reținut faptul că, la începutul anului 2017, în mediul universitar din municipiul Timişoara s-a constituit un grup infracțional organizat, având ca obiectiv derularea de activități infracționale pe linia traficului cu droguri de risc și de mare risc (cannabis, rezină de cannabis, comprimate ecstasy, timbre LSD).



Nucleul de bază al grupării a fost constituit din 9 suspecți originari din Tg.Jiu, care și-au dezvoltat activitatea de furnizare de droguri în special în rândul studenților Facultăților de Medicină și Drept.



Biroul Teritorial Ialomița



Procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Ialomița au efectuat 5 percheziţii domiciliare într-o cauză penală în care se efectuează cercetări faţă de un grup infracţional organizat care în perioada 2017 – 2018 a comercializat droguri de risc și substanțe cu efect psihoactiv în municipiul Fetești şi a comunelor limitrofe de pe raza județelor Ialomița și Călarași.



Biroul Teritorial Teleorman



Procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Teleorman au efectuat un numar de şapte perchezitii domiciliare pe raza judeţelor Teleorman, Cluj, Hunedoara, Dolj şi Bucureşti, în trei dosare penale vizând săvârşirea de către mai multe persoane a unor infractiuni de pornografie infantilă, fraudă informatică şi trafic de droguri de risc.



Biroul Teritorial Călăraşi



Procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Călăraşi au efectuat un număr de 5 percheziții domiciliare în municipiul Călăraşi într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane. În cauză s-a reţinut că membrii grupului, format din 7 suspecți, au recrutat și transportat în Olanda, mai multe persoane, în scopul practicării prostituţiei.



Serviciul Teritorial Suceava



Urmare a activităților de urmărire penală desfășurate de către D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Suceava s-a stabilit faptul că în perioada anilor 2010 - 2014, un număr de 16 suspecți de pe raza municipiilor Suceva si Botosani s-au ocupat în mod curent de recrutarea, adăpostirea, transportarea, transferarea sau preluarea de tinere minore sau majore în vederea exploatării acestora prin determinare sau obligare la practicarea prostituţiei



În cauză au fost identificate un număr de două grupări infracționale organizate specializate în săvârşirea infracţiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, unii sau unul dintre membrii primului grup fiind legătura cu cel de-al doilea grup. Membrii acestor grupări au acționat împreună sau separat în diferite perioade de timp de timp, în scopul exploatării sexuale a mai multor tinere minore sau majore.



Biroul Teritorial Botoșani



Procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Botoșani au efectuat un număr de 15 percheziții domiciliare pe raza județelor Botoșani și Suceava, în cadrul unei acțiuni vizând combaterea traficului de droguri de risc, de mare risc și de substanțe cu efect psihoactiv.

În cauză s-a reţinut că, începând cu anul 2016, în Cartierul Primăverii din municipiul Botoșani, o grupare de persoane, organizată pe baza relațiilor de rudenie, de amiciție ori generate de interese financiare, a pus bazele și a dezvoltat în județul Botoșani, o rețea complexă de distribuție a drogurilor de risc și mare risc și a substanțelor cu efect psihoactiv către numeroase persoane consumatoare, în special tineri.



Serviciul Teritorial Iaşi



Procurorii DIICOT- Serviciul Teritorial Iaşi au efectuat 12 percheziţii domiciliare în mai multe locaţii de pe raza judeţului Iaşi într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional care a desfăşurat activităţi ilicite în sfera contrabandei cu ţigări.



S-a reţinut că membrii grupului au introdus în România, peste râul Prut, importante cantităţi de pachete cu țigarete care erau transportate în localități de pe raza judeţului Iași unde erau depozitate în imobilele folosite de către membrii grupării, care ulterior le valorificau pe piața ilicită din România.



Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate, inspectoratelor de poliție județene și luptători ai structurilor de intervenții și acțiuni speciale ale Poliției Române, mai arată sursa citată. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române. Acţiune a fost efectuata cu sprijinul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi al Direcţiei Generale Anticorupţie. Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.