Octavian Hoandră îl dă în judecată pe Victor Ponta: "Voi fi miliardar!"

Octavian Hoandra, atac la Ponta

Realizatorul Realitatea Plus Octavian Hoandră a spus că îl va da în judecată pe Victor Ponta.

"Gusa si Hoandra au case si masini scumpe, conturi in banci cu multe milioane, merg cu avioane private si isi fac vacantele pe yachturi scumpe (totul din banii neplatiti la Buget si angajatilor lor)!", a scris Victor Ponta pe Facebook.

Octavian Hoandră a declarat vineri seara, în emisiunea "Realitatea Românească" că îl va da în judecată pe Ponta.

"Îmi este scârbă! Victor Ponta a zis că eu și Cozmin Gușă suntem miliardari... Aș vrea să fiu miliardar, dar locuiesc dintotdeauna într-un apartament cu două camere. Nici măcar nu am mașină cumpărată. Circul cu mașina firmei. Nu am fost niciodată cu yachtul. (...) Mi-e greață de dumneavoastră. Vă dau în judecată. Ați făcut niște afirmații pe care trebuie să le plătiți. Până acum nu mi-am dorit să fiu miliardar, dar acum încep cu dumneavoastră: să fiți dumneavoastră primul cotizant. Încep să fiu mai atent la ce se spune despre mine. Ne vom întâlni în instanță!", a zis Octavian Hoandră la Realitatea Plus.

"Victor Ponta este nervos că a intrat Cozmin Gușă în PSD să reorganizeze ce mai este de reorganizat. A sărit pe noi... ăsta era motivul!", a mai spus jurnalistul.

Octavian Hoandră a declarat că dacă va câștiga procesul cu Victor Ponta va dona banii unui copil necăjit.