O bubuitură misterioasă a generat panică în Iași. Zgomotul a fost urmat de o undă de șoc

O bubuitură puternică s-a auzit marți în jurul orei 14 - în majoritatea cartierelor din Iaşi şi localităţile limitrofe. Zgomotul a fost urmat de o undă de şoc în urma căreia ferestrele s-au cutremurat, scrie Ziaruldeiasi.ro.

Un zgomot puternic i-a speriat pe locuitorii mai multor cartiere din Iași și din împrejurimi, marți după-amiază, dar deocamdată nimeni nu știe care a fost cauza.

Bubuitura a fost urmată de o undă de șoc care a zguduit geamurile caselor din zonă.

”La un asemenea impact e nevoie de o energie cinetica imensa care nu poate fi lansata de o persoana privata. Poate fi un fenomen natural de mare calibru sau un exercitiu militar neconfirmat din varii motive”, a scris profesorul Silviu Gurlui de la Facultatea de Fizică din cadrul Universităţii “Al. I. Cuza” pe Facebook.

”In mod cumva surprinzator cu 3 ani in urma, pe la aceiasi ora, acelasi sunet (nu pot confirma daca de acelasi calibru) de asemenea a ramas un mister. Nu ma hazardez cu ipoteze”, a adăugat profesorul.

”Din calcule reiese ca sursa este in partea de Nord-Est a Iasului, pe directia Iasi-Balti. S-a propagat dinspre Nord-Est spre Sud-Vest. Posibil sa fie ceva mai sus de Iasi, in Rep Moldova, cam la 30 km distanta. Unda de soc a ajuns in zona de Sud-Vest a Iasului dupa aproximativ 3 minute dupa ce a trecut de Iasi, adica pe la 14:11. In Iasi s-a simtit la ora 14:08. Sunt date foarte foarte preliminare. De remarcat ca si aeroportul Iasi este FIX pe aceasta directie. Dar poate este doar o coincidenta”, a mai scris Gurlui.

Autorităţile nu au oferit nici o explicaţie pentru acest fenomen. Reprezentanţii Centrului anti-grindină spun că ieri nu a fost lansată astazi nicio rachetă, iar prefectul judeţului Iaşi, Marian Şerbescu, a afirmat că a sunat la toate instituţiile din subordine, dar nimeni nu a reuşit să ofere o explicaţie fenomenului.