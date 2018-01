Nu mai mânca banane dacă suferi de această boală!

Banana este un fruct pe care multe persoane îl mănâncă la micul dejun sau ca gustare între mese. Însă, se pare că nu oricine poate consuma acest fruct. Iată cine nu are voie să consume banane!

Bananele aduc o sumedenie de beneficii sanatatii, insa putini stiu ca pot avea si efecte secundare mai putin placute. Bogate in minerale, precum potasiu, si cu o concetratie mare de fibre, bananele sunt totusi periculoase, cel putin in unele cazuri, ele putand avea ca efect alergiile, atat blande, cat si severe.

Studiile au aratat ca bananele reduc presiunea arteriala, doua astfel de fructe pe zi scazand-o cu 10%. Zece banane pe zi pot reduce presiunea sangelui aproape la fel de mult cat si medicamentele, gratie potasiului continut, dupa cum a aratat o cercetare citata de Suite101.com.

Acelasi fruct este de folos in caz de crampe, multi atleti consumandu-l dupa antrenament. Fructul nu face decat sa refaca rezervele de potasiu, magneziu si calciu pierdute prin transpiratie, acesta fiind si motivul pentru care apar crampele.

Bananele sunt si bogate in fibre, astfel ca ofera o senzatie de satietate de durata, fiind indicate de aceea si in curele de slabire. Fibrele micsoreaza si riscul de boli de inima.

Cat despre potasiul continut, acesta reduce si pierderile osoase, micsorand cantitatea de calciu care ajunge in urina. Sunt indicate mai ales in cazul persoanelor care obisnuiesc sa manance sarat.

Din pacate, insa, banana nu este fructul perfect, cel putin in unele cazuri. Persoanele care sufera de alergii pot avea reactii la acest fruct, dar la fel se poate intampla si in cazul altora, cum ar fi kiwi, mango, avocado.

Daca te afli in acest caz, ar trebui sa fii atent si la ingredinetele din iaurturi, creme, batoane energizante etc.. Reactiile alergice la banane pot aparea imediat dupa ingerare si la maximum o ora. In cazuri rare se poate ajunge chiar si la socul anafilactic, conform ziare.com.