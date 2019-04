Noul Cod Penal îl scapă pe Dragnea de condamnare. "PSD-ALDE brevetează miercurea neagră"

Liviu Dragnea, scăpat prin schimbarea legii!

FOTO: Inquam Photos / George Calin

Codurile penale au primit votul final, miercuri 24 aprilie, în Camera Deputaților. Liderul PNL Ludovic Orban spune că "PSD-ALDE brevetează miercurea neagră ca să-l scape pe Dragnea de condamnare" și că Opoziția va cotesta la CCR modificările aduse.

Mai multe modificări aduse de PSD-ALDE-UDMR la Codurile penale îl scapă pe Liviu Dragnea de condamnarea din dosarului "angajărilor fictive" de la Protecția copilului Teleorman. Dragnea a votat și el modificările de legislație penală.

"În loc să fie o miercuri în care românii să se gândească la Săptămâna Mare, să se pregătească pentru Paște, niște nenorociți, fără frica lui Dumnezeu, au forțat modificări la Codul penal și la Codul de procedură penală, care sunt modificări cu dedicație făcute cu scopul de a-l scăpa de închisoare pe Tăriceanu și pe Dragnea și probabil și pe alți ciraci de-ai lor. Este miercurea neagră, practic, după marțea neagră, iată că PSD-ALDE brevetează și miercurea neagră. Este deja depășit orice linie roșie și gândiți-vă că acest lucru se petrece exact în ziua în care reprezentanții Comisiei de la Veneția, Comisie care a fost sesizată de Partidul Național Liberal, prin intermediul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, a venit în misiunea de evaluare a modificărilor la Legile Justiției și la Coduri", a declarat miercuri Ludovic Orban.

Opoziția a anunțat deja că va ataca la Curtea Constituțională modificările aduse Codului penal și Codului de procedură penală. La primul test de constituționalitate, de anul trecut, 64 din 96 de modificări la Codul de procedură penală au fost declarate neconstituționale și de asemenea, 32 din 46 de modificări ale Codului penal.

"Iată, pentru fiecare român, un motiv în plus pentru a se prezenta masiv la vot la referendumul declanșat de președintele României. Un vot în favoarea acestui referendum care să interzică amnistia și grațierea și de asemenea, care să interzică modificarea legislației din domeniul Justiției prin Ordonanță de Urgență, este un vot care poate să anuleze orice tentativă ulterioară de a-i scăpa de pușcărie pe hoții care au jefuit România.

Liderul PNL spune că există deja o decizie a Curții Constituționale care reglementează clar că odată ce românii se prezintă la un referendum și votează în favoarea unei probleme, a unei chestiuni, practic, legile nu mai pot fi modificate și nu mai pot să conțină prevederi contrare voinței exprimate de cetățeni în cadrul referendumurilor, așa-zise consultative.

Surse din magistratură au explicat pentru Ziare.com că indiferent de momentul ales pentru calcularea termenului de prescripției în dosarul Angajărilor fictive la DGASPC Teleorman, dacă ar intră în vigoare aceste modificări, Liviu Dragnea ar scăpa de problemele penale.

Prin noul Cod Penal sunt scazute termenele de prescriptie a infracțiunilor. Varianta votata in Camera Deputatilor scade aceste termene cu doi ani.

Acuzatiile

Concret, Liviu Dragnea este judecat pentru "instigare la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 25 din vechiul Cod penal raportat la art.13 indice 2 din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 248 din vechiul Cod penal".

Aceasta infractiune de instigare la abuz in serviciu este pedepsita in prezent astfel:

- Potrivit vechiului Cod penal, unde legea speciala 78/2000 are prioritate: cu inchisoare pana la 15 ani ceea ce inseamna ca termenul de prescriptie generala este de 10 ani, iar cel de prescriptie speciala de 15 ani.

- Potrivit noului Cod penal (intrat in vigoare la 1 februarie 2014): cu inchisoare pana la 7 ani, majorat cu o treime, adica 9 ani si 4 luni ceea ce inseamna ca termenul de prescriptie generala este de8 ani,iar cel de prescriptie speciala de 16 ani.

Articolul doborator, abrogat

Potrivit modificarilor votate in Camera Deputatilor, articolul 13, indice 2, din Legea nr. 78/2000, care marea pedeapsa cu o treime, este abrogat.

Acesta prevede in prezent ca: "In cazul infractiunilor de abuz in serviciu sau de uzurpare a functiei, daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime".