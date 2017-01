Nimeni nu a ştiut asta până acum! Această legumă comună îţi poate salva viaţa

Consumul de ardei iute poate contribui la scăderea mortalității, potrivit unei cercetări desfășurate de oameni de știință de la University of Vermont din SUA, scrie UPI.com, citat de Agepres.

Cercetarea a demonstrat faptul că se poate înregistra o reducere cu circa 13% a riscurilor de mortalitate, în special în cazul atacurilor de cord și al comoțiilor cerebrale, la persoanele care consumă în mod regulat ardei iute.

Concluziile unui studiu anterior, efectuat în 2015 în China, indicau de asemenea o scădere a mortalității la persoanele care au consumat ardei iute sau plante similare.

Cercetătorii din cadrul Larner College of Medicine al University of Vermont au folosit pentru realizarea studiului informații din National Health and Nutritional Examination Survey (NHANES) de la peste 16.000 de americani pe o perioadă de circa 23 de ani. În urma centralizării datelor s-a descoperit că profilul persoanei care consumă în mod regulat ardei iute este bărbat, tânăr, caucazian sau americano-mexican, căsătorit, fumător, consumator de alcool, care mănâncă mai multă carne și mai multe legume, cu un nivel al colesterolului HDL mai scăzut, venituri mai mici și mai puțină educație.

Oamenii de știință au realizat o investigație suplimentară mediană pe parcursul a 18,9 ani și au analizat rata mortalității și cauzele deceselor participanților la studiu.

"Chiar dacă mecanismul prin care ardeiul iute poate întârzia mortalitatea este departe de a fi pe deplin explicat, canalele TRP (canale cu potențial tranzitoriu de receptor), care sunt receptori primari pentru agenți precum capsaicina (componenta principală din ardeiul iute) ar putea fi într-o anumită măsură responsabile pentru relația în cauză", indică cercetătorul Mustafa Chopan și dr. Benjamin Littenberg, profesor de medicină la University of Vermont, conform unui comunicat de presă.

Potrivit cercetătorilor, beneficiile pentru sănătate ale ardeiului iute sunt datorate componentei principale — capsaicina, care este recunoscută pentru prevenirea obezității, reglarea fluxului sanguin coronarian, și are proprietăți antimicrobiene. Studiul a fost publicat în a doua săptămână a lunii ianuarie în revista de specialitate PLoS ONE.