NASA, descoperire majoră. Ce au găsit savanții într-un ocean de pe satelitul lui Saturn

Enceladus

Anunț important făcut de NASA într-un comunicat de presă publicat pe site-ul propriu. "Cărămizile vieții" au fost descoperite în oceanul de pe planeta Enceladus, unul dintre sateliții lui Saturn.

Noi tipuri de compuși organici, ingredienți ai aminoacizilor, au fost detectați în bucățile de gheață din Enceladus, luna lui Saturn.

Potrivit astronomilor de la NASA, compușii descoperiți sunt ingredientele de bază pentru existența vieții. Rezultatele provin din analiza în profunzime a datelor colectate în misiunea Cassini a NASA.

prezența compușilor organici în oceanul de sub scoarța glaciară a lui Enceladus. Acești compuși, care transportă azot și oxigen, joacă un rol cheie în producerea de molecule complexe de aminoacizi care au un rol de "cărămizi în construcția proteinelor".

Conform ScienceAlert, fără proteine, viața așa cum o știm pe Pământ nu ar putea exista. Oamenii de știință au bănuit de mult timp că oceanul de sub suprafața lui Enceladus ar putea adăposti ingredientele vieții.

Cercetătorii au detectat și în trecut molecule organice care proveneau din luna înghețată, dar acum este prima dată când compușii au fost găsiți dizolvați în apă. Acest lucru este esențial, deoarece sugerează că unii compuși ar putea suferi reacții chimice care produc aminoacizi.

Pe Enceladus, jeturi de apă oceanică și gheață evadează în mod regulat în spațiu, prin fisurile calde din scoarța lunii.

"Aceste date arată că oceanul de pe Enceladus are din abundență cărămizile reactive necesare vieții, este o nouă undă verde pentru cercetarea satelitului natural din perspectiva găzduirii vieții", a declarat Frank Postberg, co-autor al studiului publicat ieri în Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Sursa