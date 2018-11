Nadia Comăneci, 57 de ani. Cum arată şi ce face Zeiţa de la Montreal. Reacţie pentru realitatea.net

Prima fotografie color cu Nadia Comaneci din presa romaneasca, aparuta in revista Sport din martie 1973. Arhiva: Cristian Otopeanu

Nadia Comăneci împlineşte pe 12 noiembrie 57 de ani. Cu acest prilej, Zeiţa de la Montreal a transmis un mesaj exclusiv pentru realitatea.net şi imagini recente cu ea. Site-ul Realitatea face o reverenţă pentru fosta mare gimnastă şi le oferă acum cititorilor imagini de arhivă extrem de rare, printre acestea fiind şi prima fotografie cu Nadia Comăneci apărută în presa din România, în 1972

Nadia Comaneci, prima gimnastă care a primit nota 10 la un concurs olimpic, este vorba despre Jocurile Olimpice de vară de la Montreal 1976, împlineşte 57 de ani.

Aflată în SUA, foarte activă şi "mai mereu pe drumuri", Nadia Comăneci a transmis un mesaj pentru cititorii site-ului Realitatea, în care a explicat cum se pregăteşte pentru aniversarea zilei de naştere.

Se implică în programe de ajutorare a copiilor săraci şi s-a întâlnit recent cu Lewis Hamilton, cvintuplu campion mondial de Formula 1

"Sunt in Arizona, la un eveniment. Recent, am fost la Buenos Aires, la Jocurile Olimpice de Tineret 2018, la gimnastică. După aceea, am fost în Mexico City, unde am realizat un program de ajutorare pentru copiii săraci care trăiesc lângă un munte de gunoi. Tot la Mexico City, am asistat la cursa de Formula 1, unde ne-am întâlnit cu Lewis Hamilton", a explicat Nadia Comăneci pentru realitatea.net.

"Dupa aceea, am fost cateva zile in Qatar, la Campionatele Mondiale, unde in sala de gimnastica era un perete pictat cu poza de la Montreal. Emotionant...", a adăugat ea.

"Sunt bine, multumesc. In miscare... Voi petrece ziua mea cu familia si cu amici nascuti in noiembrie. Cu drag, numai bine!", a încheiat Nadia Comaneci mesajul trimis site-ului realitatea.net.

Zeiţa de la Montreal a trimis şi imagini recente, pe care le puteţi vedea în secvenţele video de mai jos, dar şi în galeria foto:

Nadia Comăneci este recunoscută pentru faptul că se implică activ în România în tot ceea ce înseamnă promovarea sportului şi a sănătăţii prin mişcare, prin intermediul Fundaţiei care îi poartă numele, şi are numeroase proiecte în derulare.

Fundația Nadia Comăneci a lansat, chiar în toamna acestui an, proiectul "Nadia Sports Experience", care are drept scop creșterea interesului pentru sport și pentru activități de mișcare în aer liber, dar şi identificarea și selectarea unor copii care au potențial sportiv, pentru cluburile sportive.

Avem prima fotografie cu Nadia Comăneci apărută în presa din România. Autorul materialului a greşit numele viitoarei campioane :)

www.realitatea.net a căutat, a găsit şi oferă cititorilor o raritate: prima imagine cu Nadia Comăneci apărută în presa din România. Mai mult decât atât, pentru prima dată după 45 de ani de la apariţia în revista Sport, site-ul Realitatea prezintă primele trei materiale ample cu Nadia apărute în celebra publicaţie, în martie 1972, în noiembrie 1972 şi în martie 1973.

Citind cu atenţie cele trei materiale, se observă faptul că numele Nadiei Comăneci a fost scris greşit în primele două: în loc de Nadia Comăneci, autorul a scris Nadia Comănici.

În martie 1972, revista Sport publica un reportaj dedicat gimnasticii feminine, în special tinerelor talente. Intitulat "Trei generaţii", materialul a avut alocate două pagini în revistă, iar printre fetiţele prezentate se număra şi o copilă de numai 10 ani. Era vorba despre Nadia Comăneci, cea care peste patru ani avea să scrie istorie la Montreal. Numai că, în presa vremii, autorul materialului i-a greşit numele. Şi nu o dată, ci de trei ori :).

Mai întâi, din reportajul realizat la Oneşti, oraş denumit pe atunci Gheorghe Gheorghiu-Dej, puteam afla că "eleva din clasa a IV-a, Nadia Comănici, nu are decat 11 ani (n.r. greşit, Nadia avea 10 ani la acel moment). Exercitiile ei cu dublu flic-flac si torentele de la sol sint insa mai dificile decit cele ale campioanei mondiale Ludmila Turisceva".

Autorul încheia descrierea micuţei gimnaste cu următoarele cuvinte, care s-au dovedit, peste ani, pline de adevăr: "Dupa parerea specialistilor, Nadia Comănici va deveni in scurt timp un nume cunoscut in gimnastica noastra".

Eroarea de nume nu s-a oprit, însă, aici. Nadia a beneficiat în reportajul din martie 1972 şi de o fotografie, iar explicaţia foto a fost următoarea: "Un talent autentic, o personalitate precoce: Nadia Comănici".

Peste 8 luni, în noiembrie 1972, revista Sport încă nu reuşea să îi scrie corect numele :). Intitulat "Start in epoca de aur a juniorilor", in material se scria: "Nadia Comănici, vedeta concursului, nu are decit 10 ani si jumatate (n.r. greşit, în acea lună, Nadia împlinea 11 ani) si este eleva in clasa a V-a la Liceul cu program de educatie fizica din Orasul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Aceasta fetita gingasa, timida "in particular", cucereste de-a dreptul sala atunci cind zboara la bara sau se invirteste in torente acrobatice la sol".

Publicaţia sportivă oferea o nouă fotografie cu Nadia Comăneci, iar explicaţia foto era: "In mod cert - spun specialistii - Nadia Comănici ne va aduce multe succese".

Abia în martie 1973, revista Sport îi scrie corect numele gimnastei din Oneşti. Într-un reportaj dedicat exclusiv Nadiei, intitulat "Cine este aceasta fetita, Nadia Comaneci", publicaţia nota următoarele: "Ne facem si noi o datorie de onoare de a oferi cititorilor un micro-interviu cu sportiva care a ocupat primul loc la toate probele "internationalelor" de gimastica - eleva Nadia Comaneci (in prezent - 12 ani, 1,39 m inaltime si 31,5 kg)". O eroare tot s-a mai strecurat, fiindcă Nadia avea 11 ani la acel moment.

Important de menţionat este şi faptul că acel număr al revistei Sport, din martie 1973, a găzduit prima fotografie color cu viitoarea Zeiţă de la Montreal. Totodată, una dintre fotografii îl avea în prim plan şi pe legendarul antrenor Bela Karoly, pe atunci în vârstă de 30 de ani.

Realitatea.net vă oferă în galeria foto cele trei materiale de arhivă. CLICK AICI PENTRU A LE VEDEA!

Biografie Nadia Comăneci

Nadia Comăneci s-a născut pe 12 noiembrie 1961, la Oneşti. La 6 ani, a început să practice gimnastica, iar la vârsta de numai 11 ani a ocupat primul loc în proba de individual compus a Campionatelor naţionale de juniori şi în concursul pe echipe.

În 1973, la Campionatele Internaţionale de Gimnastică ale României, a cucerit cinci medalii de aur.

În 1975, la 14 ani, Nadia Comăneci a ocupat primul loc la Campionatele Europene în patru probe: individual compus, sărituri, paralele inegale şi bârnă şi a cucerit medalia de argint la sol. În competiţia preolimpică, desfăşurată în acelaşi an, Nadia Comăneci a obţinut medalia de aur la individual compus şi la paralele inegale.

În 1976, la Montreal, Nadia Comăneci a obţinut titlul olimpic absolut, cucerind trei medalii de aur (la individual compus, bârnă şi paralele), una de bronz (sol) şi argint cu echipa. Nadia a devenit atunci prima gimnastă din istorie căreia i s-a atribuit nota 10 într-un concurs (de 7 ori).

În 1980, la Jocurile Olimpice de la Moscova, Nadia Comăneci a obţinut două titluri, la bârnă şi sol, şi două medalii de argint, la individual compus şi cu echipa. S-a clasat a doua la individual compus după sovietica Elena Davîdova. Atunci, Nadia a fost obligată să îşi aştepte nota mai bine de o jumătate de oră, până ce Davîdova şi-a încheiat exerciţiul, fapt ce a generat un scandal imens.

În 1989, cu o lună înainte de căderea regimului condus de Nicolae Ceauşescu, Nadia Comăneci a fugit din România comunistă, stabilindu-se în Statele Unite ale Americii.

În 1996, Nadia Comăneci s-a căsătorit cu Bart Conner, campion de gimnastică american, dublu campion olimpic, ceremonia având loc la Bucureşti.

În 2006, Nadia Comăneci a devenit mamă, dând naştere unui băiat, Dylan Paul.

Împreună cu soţul său, Bart Conner, Nadia Comăneci deţine Academia de Gimnastică Bart Conner Gymnastics Academy din Oklahoma City.

Notă: pentru documentare, s-au folosit: agerpres.ro şi mediafax.ro; pentru ilustraţii, s-au folosit: imagini trimise de Nadia Comăneci către realitatea.net, colecţia revistei Sport şi imagini din arhiva jurnalistului Cristian Otopeanu

.