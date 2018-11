Moșii de toamnă 2018. Ce trebuie să faci în prima sâmbătă din noiembrie ca să ai noroc

Moșii de toamnă 2018. Sâmbătă, 3 noiembrie, Biserica Ortodoxă a rânduit să se facă pomenirea morților. Pomenirea din această zi, este cunoscută și sub denumirea de "Moșii de toamnă". Moșii de toamnă sunt pomeniți în fiecare an în prima sâmbătă din noiembrie. În biserici au loc slujbe și se împart pachete cu mâncare celor săraci. În plus, se aprind lumânări care semnifică atât lumina credinței, cât și a faptelor bune ale celui comemorat.