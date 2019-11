ALERTĂ de fenomene meteo periculoase. Este COD GALBEN de vijelii

Administrația Națională de Meteorologie a emis, astăzi, mai multe atenționări nowcasting cod galben de vreme rea, valabile pentru mai multe zone din țară.

Valabil de la : 06-11-2019 ora 9:00 până la : 06-11-2019 ora 12:00



In zona : Județul Vâlcea: zona de munte de peste cota 1800 m;







Se vor semnala : intensificări temporare ale vântului ce vor atinge la rafală 90 km/h



Valabil de la : 06-11-2019 ora 9:00 până la : 06-11-2019 ora 12:00



In zona : Județul Braşov: Brașov, Zărnești, Codlea, Râșnov, Bran, Ghimbav, Moieciu, Vulcan, Cristian;

Județul Sibiu: Sibiu, Cisnădie, Avrig, Tălmaciu, Șelimbăr, Roșia, Racovița, Turnu Roșu, Boița;



Se vor semnala : intensificări temporare ale vântului ce vor atinge la rafală 55-65 km/h



Valabil de la : 06-11-2019 ora 9:00 până la : 06-11-2019 ora 12:00



In zona : Județul Argeş: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Prahova: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Dâmboviţa: zona de munte de peste cota 1800 m;



Se vor semnala : vânt puternic cu rafale de 90...100 km/h



Valabil de la : 06-11-2019 ora 9:00 până la : 06-11-2019 ora 12:00



In zona : Județul Alba: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Braşov: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Sibiu: zona de munte de peste cota 1800 m;



Se vor semnala : intensificări temporare ale vântului ce vor atinge la rafală 90-100 km/h



Valabil de la : 06-11-2019 ora 8:00 până la : 06-11-2019 ora 11:00



In zona : Județul Maramureş: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Cluj: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Bistriţa-Năsăud: zona de munte de peste cota 1800 m;



Se vor semnala : vântul va prezenta intensificări care la rafală vor atinge 90...100 km/h



Valabil de la : 06-11-2019 ora 7:45 până la : 06-11-2019 ora 11:00



In zona : Județul Suceava: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Neamţ: zona de munte de peste cota 1800 m;



Se vor semnala : vântul va avea intensificări cu viteze la rafală ce vor atinge 90...100 km/h