Mesaje de La multi ani!

Mesaje de La mulți ani! Urări pentru familie și prieteni de 1 ianuarie 2019. Mesaje haioase și serioase de La mulți ani!

MESAJE LA MULȚI ANI. Mai jos, câteva exemple de urări care pot fi trimise prin SMS de Anul Nou

►Spune anului ce vine, /să-ţi aducă numai bine…/şi mai spune-i să îţi dea,/ tot ce vrea inima ta…/ fericire, sănătate şi mulţi bani/La Anu'şi La Mulţi Ani!

►Îţi doresc atâtea clipe fericite câţi fulgi de nea într-o iarnă ca-n basme. Un an nou mai bun, cu pace şi linişte în suflet şi cu multă dragoste în inimă.

► Vă doresc un sfârşit de an îmbelşugat şi plin de bucurii! La mulţi ani!





MESAJE DE LA MULTI ANI. Noul an se aşterne înaintea noastră ca un volum nescris cu 365 de pagini goale. Vă urăm să le scrieţi numai cu lucruri bune, împliniri şi fericire pentru ca la sfârşitul volumului să-l citiţi cu bucurie

MESAJE DE LA MULTI ANI. Sa primim odata cu colindatorii si lumina, caldura, linistea, dragostea si impacarea celui nou, veselia si viata. Ca iarba sub zapada, ca fulgul in zbor sa primim speranta unui an nou

►LA MULTI ANI cu bucurie! Casa, casă să vă fie/, Masa, masă să rămâie /Iar în jurul ei să vie/ Oameni buni, de omenie,/ Să v-aducă veselie,/ Gânduri bune, cumpătate şi urări de sănătate/ Zile multe şi prospere, de la Dumnezeu putere/ Să învingeţi relele ce vă-ncurcă vieţile!

MESAJE DE LA MULTI ANI. La mulţi ani cu veselie, sănătate pe vecie, casa plina de bucate, dragoste pe săturate, bani la greu, noroc cu carul, ce doriţi şi sus paharul!

►A mai trecut un an …Să-ţi aminteşti cu plăcere de toate împlinirile, cu melancolie de toate clipele frumoase şi cu încredere de tot ce nu ai reuşit..Fii mândră că ai rămas acelaşi suflet cald.

►Lăsaţi o parte din lumina artificiilor aprinse în noaptea Anului Nou să vă lumineze. Fie ca anul care vine să fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai luminos.

►La Mulţi Ani! Anul Nou să vă dăruiască sănătate, pace în suflet şi prosperitate pentru tine şi familie.

►La Mulţi Ani!Tot ce vă este de folos să se realizeze şi nimic să nu vă înnoureze "cerul" senin al vieţii!

MESAJE HAIOASE DE LA MULȚI ANI "Fără fiţe, fără poante, la mulţi ani cu sănătate! Criza vine, criza trece, noi mereu vom petrece!"

"Previziuni meteo de REVELION 2019: ploaie de pupici şi îmbrăţişări… te sfătuim să închizi umbrela şi să deschizi inima. Un An Nou Fericit!"

Căţeluş cu părul creţ / Să ai jeep-ul în coteţ / Să ai vilă cu piscină / Pe Madonna ca vecină / O lopată pentru bani / La anul şi la mulţi ani!"

"Noul an să va aduca belşug în casă, bucate pe masă, valută în cont, un iaht în port, motor pe autostradă şi vecinii ca să vadă. La mulţi ani!"

"Lovite-ar trenul fericirii / Trăsni-te-ar fulgerul iubirii / Să-ţi cadă în cap un sac cu bani /Şi un bilet cu La mulţi ani!"

"Vă doresc de 2019 ori câte 12 luni de succes, 52 de săptămâni de realizari, 365 de zile reuşite, 8760 de ore de sănătate şi 525600 de minute inspirate. La Mulţi Ani!"

MESAJE DE LA MULTI ANI. MESAJE, URĂRI CARE POT FI TRIMISE PRIN SMS DE ANUL NOU!

"Gânduri bune fug spre voi, sănătate şi noroc! Sărbători fericite şi un An Nou de poveste! La mulţi ani!"

"La mulţi ani cu veselie, sănătate pe vecie, casa plină de bucate, dragoste pe săturate,tot ce doriţi şi sus paharul! La Mulţi Ani!"

"Fie ca toate visele pe care le făuriţi în aceste zile magice să se împlinescă şi drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire şi belşug. La mulţi ani!"