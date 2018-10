Mesaj ciudat trimis de Tudorel Toader: "Nu mă voi mai afla la frâiele ministerului" UPDATE

Mesaj ciudat trimis de ministrul Tudorel Toader pentru contramandarea unei întâlniri programate în această dimineață cu sindicatul grefierilor. UPDATE. Ministrul a revenit în jurul orei 11.00 cu precizări (vezi mai jos)

"Va trebui să contramandăm întâlnirea pentru că nu mă voi mai afla la frâiele ministerului" a scris Tudorel Toader în mesajul obţinut de Realitatea TV.

Întâlnirea trebuia să aibă loc în această dimineaţă. Mesajul vine în contextul în care Toader se află într-un concediu de odihnă până la sfârşitul săptămânii, cu excepţia zilei de miercuri când ministrul Justiţiei va prezenta rezultatele evaluării procurorului-şef, Augustin Lazăr.

Este posibil ca Tudorel Toader să aibă semnale concrete că va fi unul dintre miniştrii remaniaţi, printre numele vehiculate ca înlocuitori din partea PSD fiind Şerban Nicolae sau Eugen Nicolicea.

UPDATE. Într-o postare pe Facebook din jurul orei 11.00, Tudorel Toader spune că s-a întâlnit totuşi cu sindicaliştii, deşi e în concediu.

"Astazi am avut o intrevedere cu reprezentantii Sindicatului Grefierilor !

Contrar celor afirmate in spatiul public, nu am facut declaratii cu privire la statutul de membru al echipei guvernamentale !", a scris Toader.

Klaus Iohannis i-a cerut vineri demisia lui Toader după raportul dur al Comisiei de la Veneţia. Preşedintele a condamnat "comportamentul iresponsabil" al lui Tudorel Toader şi spune că "Ministrul Justiției și-a compromis definitiv credibilitatea, motiv întemeiat pentru a-și prezenta demisia din funcție".

Tudorel Toader, ministrul Justiției, aflat în concediu de odihnă, a postat luni pe Facebook mai multe mesaje referitor la OUG pe Legile Justiției, despre care a scris că vor fi șterse peste o oră.