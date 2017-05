Marius Dunca: Legea sponsorizării în sport trebuie s-o facă mediul de afaceri

Ministrul Tineretului şi Sportului, Marius Dunca, a vorbit la dezbaterea "Sportul românesc: stare de fapt, perspective, soluții" despre necesitatea adoptării legii sponsorizării, pe care ar trebui s-o facă mediul de afaceri, nu funcţionari ai statului.

"Este obligaţia noastră să conştientizăm realitatea şi este esenţial să acţionăm. Dacă vorbim de legea sportului, de finanţare, aţi fost cu toţii de acord pe această temă. Cum facem cu legea sportuluiu? Mai avem nişte preşedinţi care îşi doresc să relanseze sportul. Încă tzrăim cu gloria de altădată. Mai avem antrenori de la care avem ce să învăţăm. Şi, ce e mai important, avem resursă umană. Mă bucur că aţi spus cuvântul solidaritate. Pentru mine contează ce voi face în viitor. Nu am orgolii, nu am mândrii. Realţaia bună în MTS, în COSR, fiecare are o responsabiliate. Putem să redăm acea glorie de altădată. Trebuie doar să-i aducem pe acei oameni.

Am aici Ordonanţa de Urgenţă care deblochează finanţarea structurilor sportive, tot ce înseamnă primării şi consilii judeţene. Dacă avem insituţii ale statului care ne împiedică să ne desfăşurăm activitatea, ne ducem şi luăm lumină din altă parte. Dacă reuşim să deblocăm acest lucru, putem spune că am dat o şansă sportului. Apoi, umblăm la legea sponsorizării, dar pe care s-o facă mediul de afaceri. Nu funcţionarii statului", a spus Dunca.

Ministrul Tineretului şi Sportului a precizat că nu trebuie uitaţi sportivii de la cluburile private. Aceştia ar trebui intregaţi şi ei.

"Trebuie să ţinem cont de sportul de masă. Să ţinem cont de antrenori. Prioritizarea Federaţiilor, pe care împreună o s-o facem. Atenţie în următorii ani cu cluburile sportive private. Ce se întâmplă cu acei sportivi? Vreau să vedem cum îi întregăm. Vreau să găsim mai mulţi sportivi în cluburile private.

Eu sunt un partener, sunt un om politic, folosiţi-vă de mine, om politic. Angajaţii statului ne spun doar cum nu se poate. Dacă modific actul normativ, vom putea. COSR-ul are un rol extrem de important. În această Ordonanţă de Urgenţă intră şi COSR, să poată sponsoriza sportivii. Dar un rol extrem de important îl are şi mediul de afaceri. Nu mă lăsaţi singur! Dacă mă lăsaţi singur, dau cu capul de tavan...", a mai zis Marius Dunca.