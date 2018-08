Mare atenţie! Acest obicei pe care îl au majoritatea bărbaților provoacă impotență

Tot mai mulţi bărbaţi tineri au nevoie de tratament pentru disfuncţie erctilă cauzată de dependenţa lor pentru pornografia online.

Expunerea la imagini şi filme explicite îi face pe bărbaţi să aibă relaţii intime reale tot mai puţine. Smartphon-urile şi tabletele fac ca pornografia să fie accesibilă oriunde, unii experţii dând vina pe tehnologie pentru această afecţiune.

Angela Gregory a afirmat că tot mai mulţi bărbaţi tineri vin la clinica sa cu disfuncţie erctilă. "Tot ce am văzut în ultimi 16 ani, în mod particular în ultimi cinci ani este o creştere a numărului de tineri. Din experienţa noastră bărbaţii care au venit la clinica noastră pentru această problemă erau adulţi cu diabet sau probleme cardio vasculare", a declarat ea.

Problema a fost expusă de un nou documentar BBC. Cercetătorii au discutat cu un tânăr numit aleatoriu "Nick", care a început să urmărească pornografie online la vârsta de 15 ani. Deşi dorea să aibă relaţii intime reale, acesta nu putea pentru că era dependent de pornografie. Nick a cerut ajutorul unui doctor care l-a tratat prin 100 de zile fără să privească filme porno. "Mă uitam cam două ore pe zi la filme porno, în fiecare zi. Ceea ce priveam a devenit tot mai extrem în scurt timp, în cazul meu. Nimic nu avea efect asupra mea în viaţa reală", a declarat tânărul.

După o abstinenţă de 100 de zile de la filmele pornografice, acesta a declarat: "Libidoul meu şi-a revenit, am cunoscut o fată şi a fost minunat. Pentru prima dată în câţiva ani am putut să flirtez şi să am parte de relaţii intime normale".

Conform unui studiu din 2014, unul din patru pacienţi cu disfuncţie erectilă are sub 40 de ani.

Sursa: doctorulzilei.ro