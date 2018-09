Mare atenție! Acestea sunt primele semne că ești însărcinată

Pe langa binecunoscuta intarziere a menstruatiei, care nu totdeauna semnifica instalarea sarcinii, exista numeroase alte semnale care iti pot indica faptul ca esti insarcinata.

Sensibilitatea sanilor, umflarea si durerea acestora, de altfel specifice si in cazul sindromului premenstrual, pot fi semne ale unei sarcini. In primul trimestru al sarcinii poti resimti o senzatie de presiune si greutate a sanilor, iar zona care inconjoara sfarcurile (areola) se poate inchide la culoare.

De asemenea, poate aparea o dunga fina de culoare mai inchisa decat nuanta pielii, ce se intinde de la buric pana in zona inghinala. Aceasta poarta denumirea de linea negra si apare frecvent la femeile insarcinate.

Greturile matinale si ametelile pot fi, de asemenea, indicii ca esti insarcinata. Gravidele experimenteaza astfel de stari mai ales din saptamana a doua si pana a opta de sarcina. Aceste simptome sunt cauzate, ptorivit specialistilor, de modificarea nivelurilor de estrogen din corp, noteaza adevarul.ro.

Pe de alta parte, pofta inexplicabila de un aliment care in mod normal nu ti-ar fi placut poat fi un alt semnal ca astepti un bebe.

Oboseala si lipsa de energie sunt alte simptome al sarcinii si au loc ca urmare a excesului de progesteron, hormon ale carui niveluri se regleaza din al doilea trimestru de sarcina. Tot progesteronul este de vina pentru aparitia balonarii si a gazelor intestinale, alte indicii ale sarcinii.

Incepand cu a sasea saptamana de sarcina, poate aparea senzatia urgenta de a urina, iar acest lucru se intampla din cauza hormonului gonadotropina corionica (hcG), care creste fluxul sanguin in zona pelviana si creste astfel nevoia de urinare. In ultima perioada de sarcina, nevoia freventa de a urina este cauzata de presiunea pe care fatul o exercita asupra vezicii urinare.

In primele luni de sarcina, multe femei se confrunta cu melasma, adica o afectiune a pielii care consta in aparitia unor pete de culoare inchisa, in special pe frunte, la baza nasului, deasupra buzei superioare sau pe pometi. Aceasta problema este mai frecventa in randul femeilor care au deja pielea mai inchisa la culoare sau in cazul in care exista un istoric familial de melasma.

Nu in cele din urma, stresul si schimbarile bruste de dispozitie, pot indica o sarcina in stadii incipiente. Exploziile hormonale din prima parte a sarcinii pot determina aparitia anxietatii, a depresiei si chiar a crizelor de plans.