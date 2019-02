Motivul pentru care ar trebui să înlocuiești pâinea cu mămăligă. Beneficiile sunt extraordinare

Cât de sănătoasă e mămăliga

Alimentul traditional este consumat atat la oras, cat si in mediul rural si, pe langa faptul ca este foarte gustos, este si sanatos. Iata cat de buna este mamaliga pentru sanatatea ta.

Mamaliga este o sursa buna de proteine vegetale. In plus, contine acizi grasi nesaturati, hidrocarburi, amidon, albumina, vitamine din grupul B, vitaminele K, E, potasiu, fier, zinc, dar si calciu, magneziu si fosfor. Porumbul nu contine gluten, deci poate fi consumat si de cei cu intoleranta sau boala celiaca si inlocuieste cu succes orezul, graul si alte cereale cu gluten.

De asemenea, ajuta la mentinerea capacitatilor cognitive si incetineste procesul de imbatranire a creierului cu pana la 10%, datorita continutului mare de tiamine. Femeile gravide isi pot asigura doza necesara de acid folic. Imbucurator este faptul ca prin fierbere, porumbul isi pastreaza peste 60% din calitatile nutritive.

Carotenoidele din porumb sunt vitale pentru functionarea sistemului imunitar si pentru sanatatea celulelor, imbunatatind vederea pe timp de noapte. Carotenoidele se solubile in grasimi, de aceea un cubulet de unt pus in mamaliga este indicat.

Pentru ca are calciu, mamaliga ajuta la protejarea oaselor, iar magneziul contribuie la scaderea tensiunii arteriale. De asemenea, un amplu program de cercetare in medicina sportiva din Columbia a descoperit ca substante derivate ale acidului palmitic si arahidonic din porumb au rol in dezvoltarea fibrei musculare, prin modificarea modalitatii de actiune a hormonilor tiroidieni.

Fibrele si vitaminele din complexul B pe care le contine porumbul ajuta organismul sa tina sub control nivelul glicemiei. Specialistii spun ca un consum regulat de mamaliga contribuie si la reglarea glicemiei, dar si a colesterolului, diminunad riscul de boli cardiovasculare.

Mamaliga este o sursa importanta de fibre si nu contine zahar. De asemenea, mamalina contine vitaminele A, B si E. Aceste proprietati ajuta persoanele supraponderale si obeze sa scada in greutate, deoarece preparatul din porumb ofera o senzatie de satietate extrem de rapida (datorita fibrelor). Studii de specialitate au aratat ca la persoanele care consuma regulat porumb, anumite probleme generate de hipotiroidie precum ingrasarea, somnolenta, lipsa de tonus, sunt reduse considerabil.

Ce e mult strica, iar acest lucru este valabil si in cazul mamaligii. Consumul exclusiv de mamaliga pe perioade mari de timp poate duce la aparitia pelagrei, conform sfatulparintilor.ro.