Maior despre scrisoarea lui Giuliani: lobby pentru cei care au probleme cu legea

George Maior, ambasadorul României în SUA şi fost direct al SRI, consideră că scrisoarea semnată de Rudolph Giuliani, avocat al președintelui Donald Trump, este expresia unui lobby în favoarea unor persoane cu probleme cu legea, transmite Mediafax.

"Un personaj spumos și extrem de combativ în discuțiile din Statele Unite, nu știu dacă mai e avocatul lui Donald Trump. În orice caz, ea este expresia unui lobby, inițiat de anumite forțe care sunt interesate de apărarea unor personaje de la noi care au avut probleme cu justiția, asta vă spun clar"a declarat, luni, George Maior, ambasadorul României în SUA.

George Maior este nominalizat de Giuliani ca fiind unul dintre semnatarii protocoalelor care au permis abuzuri în România.

Avocatul lui Donald Trump şi fostul primar al New York-ului a vobit, în scrisoarea trimisă preşedintelui Klaus Iohannis, că "În plus, față de excesele făcute de DNA în numele „aplicării legii”, am luat la cunoștință cu tristeţe în cursul ultimelor luni despre existenţa „protocoalelor secrete” pe care mai multe instituţii publice le-au semnat cu Serviciul Român de Informaţii („SRI”). Acestea includ protocoale secrete cu: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României; Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Consiliul Superior al Magistraturii. Semnatarii protocoalelor secrete includ: Laura Codruţa Kovesi, din partea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi George-Cristian Maior, care acum îndeplineşte funcţia de ambasador al României în Statele Unite, din partea SRI," a scris Giuliani.