La un pas de moarte! Ce a păţit o fetiţă de doar 4 ani după ce a probat mai multe sandale

O fetita de patru ani din Marea Britanie a intrat in stare septica dupa ce a probat mai multi pantofi noi.

Sienna Rasul a fost internata in spital in stare grava dupa ce mama ei a observat ca fiica ei are febra, spasme musculare, tremura si avea o basica la picior ce parea infectata, relateaza digi24.ro.

Fata a fost diagnosticata cu sepsis, care, potrivit medicilor, l-a contractat dupa ce a probat mai multe perechi de pantofi fara sa poarte sosete.

O rana pe care o avea la picior, sau o muscatura de tantar a favorizat dezvoltarea infectiei. Fetita a fost internata timp de cinci zile in spital, timp in care medicii i-au dat antibiotice si i-au drenat infectia, care se extinsese pe piciorul fetei rapid. Medicii spun ca a fost norocoasa insa ca nu a fost nevoie de operatie de amputare.

„De obicei poarta sosete, dar acum fiind vara avea sandale in picioare”, spune mama Siennei. Mama fetitei vrea acum sa traga un semnal de alarma in randul parintilor care merg la cumparaturi de pantofi pentru copiii lor. „Niciodata nu stii cine a probat inainte pantofii. Sienna a fost foarte bolnava, infectia ii urca pe picior si se raspandea in tot corpul ei. Ma bucur ca am dus-o repede la spital. Îi sfatuiesc pe toti parintii sa aiba o pereche de sosete in plus la ei atunci cand merg la cumparaturi”, transmite mama fetei.