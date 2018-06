Iohannis, ATAC fără precedent: Dragnea ar trebui să dispară din politică! PSD să se teamă de români

Preşedintele Klaus Iohannis a lansat, azi, un atac extrem de virulent la adresa liderului PSD Liviu Dragnea, dar şi a partidului. "PSD ar trebui să se teamă de români", a spus Iohannis, iar Dragnea ar trebui să dispară din viaţa politică, odată cu a doua condamnare.

"Mi s-a părut că scena politică din România a intrat într-o frază destul de tulbure, evoluţia nu e satisfăcătoare. Am urmărit, în ultimele luni, mai multe sondaje, toate arată că nivelul de nemulţumire pentru populaţie este de peste 80%, extrem de mult, arată că lumea nu mai are încredere în clasa politică. În acest context, am considerat că acest anunţ (al candidaturii pentru un nou mandat prezidenţial, n.r.) poate să constituie un punct interesant poate unii vor fi încurajaţi să meargă mai departe, alţii probabil nu-l vor primi bine. Mi se părea că e necesară o clarificare a intenţiilor mele în cele ce urmează", a declarat preşedintele Klaus Iohannis, întrebat fiind de ce a ales să-şi anunţe astăzi intenţia de a candida pentru un nou mandat.

"PSD este extrem de nefericit că am făcut azi acest anunţ", a mai spus şeful statului.

Întrebat dacă se teme de o eventuală suspendare, preşedintele a replicat: "Nu mă tem de nicio suspendare şi poate e bine să detaliez. Deciziile pe care le iau nu le-am luat pentru că mă tem sau nu de suspendare, le iau pe cele care cred că sunt corecte pentru România. Nu e niciun motiv de suspendare, nu are cine să facă suspendarea. Nici nu-mi doresc să se teamă de mine, ar trebui să se teamă de români."

Iohannis a lansat apoi un atac fără precedent la adresa preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, despre care a declarat că ar trebui să părăsească scena politică.



"În continuare sunt de părere că ar trebui să se retragă de tot din politică. După a doua condamnare, Dragnea ar trebui să dispară de tot din politică. Că Dragnea nu se retrage, nu se retrage... Aşa gândeşte el- Partea care mi se pare, însă, un pic mai gravă este că partidul PSD nu-şi dă seama că trebuie să-l trimită acasă. Sunem în faza nefericită în care cel mai mare partid din România se constituie într-un grup de presiune, un grup de lobby pentru un infractor", a spus Iohannis.

"În politică nu trebuie să aştepţi până la ultima condamnare. În politică e nevoie de oameni asupra cărora nu planează nicio suspiciune. Cum vea un infractor condamnat de două ori, cum crede că poate fi credibil şi un exemplu pentru România? Aici vorbim despre moralitate. Politica este despre moralitate. Cum să conducă România un om care e condamnat în două dosare penale? Comportamentul iraţional din partea lui Dragnea şi al conducerii PSD care-l sprijină şi-l ţine acolo... Cu acest comportament, practic suntem aruncaţi înapoi mulţi ani. România îşi pierde respectul pe care-l câştigase cu mult greu", a subliniat Iohannis.