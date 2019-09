Pașcu îi răspunde lui Weber

Ioan Mircea Pașcu, propus comisar european interimar de România, îi răspunde lui Manfred Weber, liderul PPE din Parlamentul European. Acesta a cerut retragerea propunerii lui Pașcu, invocând „o inacceptabilă risipă din banii plătitorilor de taxe”.

Ioan Mircea Pașcu a contrazis informațiile apărute în presa din România în legătură cu mandatul său de comisar european.

„Estonia a renunțat la postul de comisar european fără portofoliu. Neclar dacă România îl va retrage pe Ioan Mircea Pașcu, care ar încasa mii de euro lunar pensie de comisar pentru restul vieții pentru câteva săptămâni de interimat” , a explicat acesta într-un mesaj pe Facebook.

„O corecție pentru profesioniștii fake news: nu am dreptul sa încasez pensie de la Comisie, întrucât nu am minimum de 1 an de lucru!”, a precizat Pașcu.

Aceasta a mai anunțat și că în curând va face dezvăluiri despre europarlamentarii români care i-au sabotat candidatura.

„În general, abia aștept momentul in care voi putea spune public tot ce s-a întâmplat cu adevărat, referindu-ma atât la politica “bizantina” a Bruxelles-ului, cât și la absenta sprijinului de acasă, din partea celor care se bat cu cărămida in piept ca nu pot dormi de grija României, a romanilor și a intereselor lor, pentru care sunt gata sa își dea și viața ...”, îâa scris, în încheierea mesajului, Ioan Mircea Pașcu.

Marți, Manfred Weber, liderul grupului PPE în Parlamentul European, a cerut Guvernului României să retragă candidatura lui Ioan Mircea Pașcu la poziția de comisar european interimar.

”Apreciem decizia guvernului estonian de a nu propune un comisar interimar pentru perioada rămasă până la finalul mandatului, evitând o inacceptabilă risipă din banii plătitorilor de taxe. Cere acum guvernului român să facă același lucru. Procesul de aprobare trebuie stopat”, a scris Weber, pe Twitter.



Liderul grupului PPE în Parlamentul European a oferit ca exemplu pentru România decizia Guvernului din Estonia, care a decis să nu o mai propună pe Kadri Simson pentru poziția de comisar interimar.