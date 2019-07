Instagram renunță la cea mai importantă componentă: ce nu vei mai vedea pe aplicație

Instagram vrea să remedieze parțial o problemă mare: fuga oamenilor după atenție. Astfel, actualizează aplicația și taie numărul de like-uri. Deocamdată, e la nivel de test, dar dacă rezultatele sunt încurajatoare nu vei mai vedea câte aprecieri are o poză. Doar cel care are contul va vedea asta.

Despre schimbarea Instagram mulți au crezut că este doar o speculație. Nimeni n-a crezut că cei de la Facebook, care controlează Instagram, vor avea curajul să implementeze o modificare atât de radicală a modului în care operează platforma.

Din 18 iulie însă a început testul în Australia, Noua Zeelandă, Irlanda, Italia, Japonia și Brazilia. În funcție de feedbackul primit de la utilizatorii din teritoriile menționate mai sus, schimbarea va deveni permanentă și se va aplica tuturor utilizatorilor rețelei sociale.

Ce se va întâmpla de acum pe Instagram

Eliminarea numărului de like-uri de la postările persoanelor pe care le urmărești ar trebui să micșoreze semnificativ presiunea socială. Practic, pentru că nu vei mai vedea postări cu un milion de like-uri, ar trebui să simți mai confortabil când creațiile tale generează 100 de like-uri. Nu este foarte clar dacă această schimbare va ajunge la un moment dat și la compania mamă, Facebook.

Experimentul presupune ca utilizatorii să vadă numele unui alt utilizator împreună cu textul „și alții", în loc de a vedea în fluxul de postări numărul celor care au apreciat postările celorlalți. Practic, vei vedea Vasilică and others liked this post (Lui Vasilică și altora le-a plăcut această postare).

Utilizatorii vor putea în continuare să vadă numărul de like-uri pe care îl primesc la propriile postări. Se prea poate ca asta să ducă la prăbușirea conceptului de influencer pe termen lung.

