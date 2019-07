4 iulie, Ziua Americii | Imagini în premieră cu John F. Kennedy, scoase la lumină după 60 de ani

John F Kennedy in 1962. Imagine scanată de pe negativul original. Arhiva: Cristian Otopeanu

Cu ocazia Zilei Americii, realitatea.net publică în premieră imagini de arhivă cu fostul preşedinte al SUA, John F. Kennedy, scanate de pe negativele originale

Astăzi, 4 iulie 2019, americanii sărbătoresc 243 de ani de la adoptarea Declarației de Independență, prin care 13 colonii, care aparțineau la acea vreme Imperiului Britanic, și-au proclamat suveranitatea, devenind state independente, ulterior dând naștere la ceea ce astăzi sunt Statele Unite ale Americii.

Cele 13 colonii care s-au revoltat împotriva imperiului Britanic au fost: Province of Massachusetts Bay (astăzi Massachusetts şi Maine), Province of New Hampshire, Colony of Rhode Island și providence Plantations, Connecticut Colony, Province of New York (astăzi, New York și Vermont), Province of New Jersey, Province of Pennsylvania, Delaware Colony, Province of Maryland, Colony and Dominion of Virginia (astăzi Virginia, Kentucky și West Virginia), Province of North Carolina, Province of South Carolina și Province of Georgia.

De fapt, Congresul a votat declararea independenței cu două zile mai înainte, pe 2 iulie 1776, dar ratificarea declarației a avut loc pe 4 iulie 1776. Documentul original este expus în clădirea Arhivelor Naționale de la Washington.

Cu prilejul acestei zile istorice pentru America, site-ul realitatea.net le oferă cititorilor fotografii rare cu John F. Kennedy, scanate de pe negativele originale. Imaginile provin din colecția jurnalistului Cristian Otopeanu.

Fotografiile cu fostul preşedinte al Statelor Unite au fost realizate în 1958 şi 1962.

Cine a fost John F. Kennedy

John F. Kennedy (1917-1963)

John Fitzgerald Kennedy a fost cel de-al 35-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. El a fost precedat în funcție de Dwight D. Eisenhower (mandat 1953-1961), iar după moartea lui Kennedy (1963) a urmat Lyndon Johnson, până în 1969, când a fost votat Richard Nixon.

Învestit în funcție în ianuarie 1961, John Kennedy a rostit în cadrul unui discurs care a durat 14 minute o frază memorabilă: "Așadar, dragi compatrioți, nu întrebați ce poate să facă țara pentru voi, întrebați ce puteți face voi pentru țara voastră".

Pe 22 noiembrie 1963, John F. Kennedy a fost asasinat la Dallas, Texas. În urma mai multor anchete guvernamentale, s-a stabilit că asasinul lui Kennedy a fost Lee Harvey Oswald. Totuși, și astăzi există controverse cu privire la adevăratul ucigaş. La rândul lui, Oswald a fost împușcat mortal două zile mai târziu, chiar în sediul poliției din Dallas, de către Jack Ruby, la acea vreme proprietar de cluburi de noapte în Dallas, dar suspectat de legături cu Mafia. Ruby s-a îmbolnăvit și a murit de cancer pulmonar patru ani mai târziu (1967).

