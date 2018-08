Horoscop 27 august. Răsturnare spectaculoasă de situaţie. Zodia care-şi schimbă viaţa radical

Iata ce-ti rezerva astrele pentru ziua de luni, 27 august 2018.

Berbec



Esti grabit si din cauza asta nu interpretezi corect anumite informatii. Asta te aduce in situatia de a avea discutii contradictorii cu cei din jur. Noroc ca iti dai seama la timp si totul se rezolva. Pe plan profesional, o sa ai parte de o surpriza.



Taur



Ca intotdeauna, ziua de luni ti se pare una mai agitata. Nu ai stare si felul tau de a reactiona ii contamineaza si pe cei din jur. Financiar, exista riscul sa intri intr-o mica incurcatura.



Gemeni



Pe cand credeai ca lucrurile s-au asezat in viata ta, primesti o veste care iti va da toata ziua peste cap. Este vorba de ceva legat de o persoana mai in varsta din familie.



Rac



Inceputul de saptamana iti aduce o zi excelenta din toate punctele de vedere. La munca ai parte de liniste, iar spre seara te vei relaxa alaturi de persoana iubita, scrie Ziua de Cluj.



Leu



Esti rasfatat de toata lumea. Partenerul iti face o surpriza astazi, iar la munca esti tratat ca un rege. E drept ca pe merit, tie ti se datoreaza un succes recent inregistrat de firma.



Fecioara



Un coleg apropiat trece printr-o perioada mai dicficila si vei incerca sa il ajuti sa isi faca ordine in viata. Nu iti neglija propria viata.



Balanta



Te pregatesti sa pleci intr-o calatorie mult asteptata si nu prea te mai preocupa ce se intampla la job. Mai ai ceva de lucru la un proiect asa ca asigura-te ca rezolvi acesta problema inainte de plecare.



Scorpion



Esti incapatanat si, mai nou, nu accepti sa ti se spuna ce sa faci. Daca incearca cineva sa te corecteze, esti gata sa rabufnesti.



Sagetator



Astazi ai ocazia sa demonstrezi de ce esti in stare. Cei din jur vor avea o surpriza. Nimeni nu cunostea aceasta latura a ta. Reactia ta ii va cucerii definitiv pe toti cei care nu credeau in tine.



Capricorn



Iti vine sa zambesti cand afli o veste, de dimineata, dar pe la pranz atitudinea ta se schimba. Nu credeai ca se va ajunge pana aici. Partea buna este ca cineva intervine la timp si rezolva lucrurile.



Varsator



Pleci foarte relaxat spre birou fara sa banuiesti ce o sa ti se intample la urmaroare sedinta. Nu este nimic de rau, din contra, sefii sunt atat de multumiti de rezultatele tale, incat iti pregatesc alte proiecte.



Pesti



Astazi ai vrea ca toti sa te lase in pace. Nu ai chef de munca deloc si ai vrea sa evadezi undeva, in natura. Mai ai putina rabdare. Nu mai ai mult si pleci in concediul mult visat.