Horoscop 25 iulie. Începutul sfârșitului pentru două zodii. Săracele, nici nu știu ce le așteaptă!

Iată ce vă rezervă astrele pentru ziua de joi, 25 iulie 2019.

Berbec



In ultima perioada, te-ai concentrat mai mult asupra ta si ai uitat ca nu esti doar tu pe lume.







Taur



Te ocupi de o activitate care necesita un efort fizic marit. O sa fii "praf" seara, dar vei spune ca a meritat.



Gemeni



Dai randament foarte bun astazi. Reusesti sa termini o multime din treburile acestei saptamani.



Rac



Te-a pus pe ganduri vestea primita de dimineata de la o ruda, insa te vei lamuri ca lucrurile nu stau chiar asa, scrie Ziua de Cluj.



Leu



Te-ai decis sa pornesti pe un nou drum si ai mari emotii.



Fecioara



Din lipsa de timp ai renuntat la un obicei si acum iti lipseste.



Balanta



Cineva din familie are nevoie de sustinerea ta in aceste zile, deoarece trece printr-un moment important.



Scorpion



Pui piciorul in prag si faci cumva sa obtii un echilibru intre cariera si viata personala.



Sagetator



Ai parte de o zi mai dificila la munca. Nu esti de aceeasi parere cu seful si din cauza asta o sa ai parte de o discutie in contradictoriu.



Capricorn



Te grabesti sa termini repede treaba la munca pentru ca ai de facut cateva drumuri.



Varsator



Devotamentul unui prieten fata de tine ti se pare uimitor. Tu nu ai facut niciodata asa ceva pentru el.



Pesti



Ti se pare ca vorbesti cu peretii astazi. Ceva nu merge in comunicarea cu persoana iubita.