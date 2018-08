Horoscop 24 august. Zodia care va descoperi adevăruri dureroase. Viaţa i se schimbă radical!

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de vineri, 24 august 2018.

Berbec



Vei avea parte de o zi foarte incarcata, fie la munca, fie acasa. Nici nu mai stii cum sa faci fata la toate. Vezi pe cine te poti baza si cere-i ajutorul. Din punct de vedere financiar, primesti o veste buna.



Taur



Primesti doar vesti bune azi. Una are legatura cu banii, cealalta e atat de buna, incat uiti de toate neplacerile de care ai avut parte de dimineata.



Gemeni



Colegul in care aveai cea mai mare incredere te dezamageste. Ceea ce a facut te poate afecta direct. Cel putin ai invatat o lectie: adevaratele prietenii nu le gasesti la tot pasul.



Rac



Apar niste schimbari la job. Poate un nou loc de munca sau poate o promovare. Esti interesat doar daca si castigurile sunt mai mari. Vezi care sunt si noile responsabilitati, scrie Ziua de Cluj.



Leu



Esti decis sa faci ceva ce aveai de gand inca de la inceputul verii, insa nu ai avut timp. Nu mai amana, profita de zilele calde care au mai ramas si apuca-te de treaba!



Fecioara



Daca vrei sa faci cateva schimbari in viata ta, incepe cu tine, nu cu ceilalti. Fii mai atent la ce si cat mananci, cat dormi si daca faci destula miscare.



Balanta



Esti foarte harnic in aceasta perioada si reusesti sa rezolvi multe intr-un timp record, nu numai la job, ci si acasa. Chiar si partenerul ramane surprins de implicarea ta.



Scorpion



Dimineata se intampla ceva care te pune pe ganduri. Acum nu mai esti sigur ca proiectul la care muncesti de ceva vreme merita tot efortul. Nu abandona, mai bine cauta o solutie!



Sagetator



Ai ocazia sa faci o schimbare esentiala in viata, despre care crezi ca iti va aduce ceea ce doresti. Prietenii sau familia nu te pot ajuta. Tine minte, esti pe cont propriu!



Capricorn



Te-ai oferit sa rezolvi o problema pentru cineva important din viata ta. Cu toate ca faci tot ce poti, lucrurile nu vor iesi chiar cum ar trebui. Asteapta-te la mici reprosuri.



Varsator



Se termina saptamana si tu nu ai terminat cu ceea ce aveai de facut... Noroc ca ai la cine apela pentru ajutor. Nu uita, le ramai dator celor care se implica, asa ca va trebui sa te revansezi!



Pesti



Vei avea parte de o surpriza de ordin financiar. Nu te asteptai ca lucrurile sa evolueze chiar asa. Din acest moment, te poti gandi deja la urmatorul pas.